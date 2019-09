KREMLJ SE NE RADUJE BOLTONOVOJ SMENI: To je unutrašnja stvar SAD, ali i nova šansa za START

S druge strane, predsednik Odbora za međunarodna pitanja Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačov ocenio je da bi Boltonov odlazak mogao da poveća šanse za produžetak Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (START).

foto: Printscreen/ Youtube

Konstantin Kosačev

"Nada da će novi START biti produžen živi dok god je on na snazi, odnosno do februara 2021. godine i nakon Boltonovog odlaska velike su šanse da sporazum bude postignut na vreme i da čak bude unapređen", rekao je Kosačov. On je dodao da se Bolton uporno protivio sporazumu u oblasti strateške stavbilnosti i kontrole naoružanja, misleći da oni previše ograničavaju SAD u demonstriranju superiornosti.

"Ne znam da li je to razlog što ga je predsednik Tramp otpustio, ali znam da je to razlog što meni nije žao zbog toga", zaključio je Kosačov.

START su 2011. godine potpisale Rusija i SAD i on će biti na snazi do 5. februara 2021. godine, ako ga do tada ne zameni novi sporazum o smanjenju i ograničenju strateškog naoružanja, Sporazum takođe može da bude produžen za ne više od pet godina i to konsenzusom obe strane.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir