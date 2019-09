MAJKA OBJAVILA FOTOGRAFIJU SVOJE DECE ZBOG KOJE PLAČE CEO FEJSBUK: Moja ćerkica (5) umesto da se igra s decom sedi s mlađim batom (4) koji ima leukemiju u bolnici i teši ga kad mu pozli

"Ono što ti niko ne kaže o kanceru kod dece jeste da on pogodi celu porodicu", napisala je na Fejsbuku uz ovu fotografiju Kejtlin Berg, majka iz Prinstona u američkoj saveznoj državi Teksas.

"Stalno slušaš o finansijskim i medicinskim mukama, ali ko ti priča o mukama kroz koje prolaze porodice s više dece? Možda je nekima teško da ovo vide i čitaju. Moje dvoje dece, između kojih je razlika 15 meseci, prešlo je sa zajedničkog igranja u obdaništu i kod kuće na zajedničko sedenje u hladnoj bolničkoj sobi", podelila je svoju tugu ova majka.

foto: Facebook/Beckett Strong

"Moja ćerkica, u to vreme četvorogodišnjakinja, gledala kako joj brata vode na Odeljenje hitne pomoći. Gledala je kako mu desetak lekara stavlja masku na lice, bodu ga iglama, ubacuju mu lekove u telo i sve to dok on bespomoćno leži. Nije znala šta se događa. Samo je znala da nešto nije u redu s njenim batom, njenim najboljim dugarom", navodi se u postu.

foto: Facebook/Beckett Strong

"Mesec dana pošto je otpušten iz bolnice, gledala je kako se muči da stoji na nogama. Živahan, energičan i veseli bata postao je ćutljiv, bolestan i uvek pospan dečak. Nije želeo više da se igra. Ona nije razumela kako to da on sada ne može ni da stoji", napisala je Kejtlin i dodala da je najvažnije da se bolesno dete ne odvaja od zdravog, nego da žive što je moguće normalnije u novim okolnostima.

foto: Facebook/Beckett Strong

Beket i Obri na samom početku borbe protiv leukemije

"Kad mu pozli, ona mu pravi društvo u kupatilu. Podržava ga i brine se o njemu kad povraća u pauzi igranja. Odvede ga u kupatilo. Stoji kraj njega i trlja mu leđa. A on je spao sa 14 kilograma na 10. Takav je kancer kod dece. Uzmi ili ostavi", zaključila je očajna majka.

Kejtlin je ove fotografije objavila na Fejsbuk stranici "Budi jak, Bekete", koju je otvorila u aprilu 2018, kad je malom Beketu dijagnostikovana leukemija.

