VLASTI SEVERNE KOREJE SE OVOGA BOJE VIŠE OD NUKLEARNOG ORUŽJA: Šokantan video otkriva koja grupa je najopasnija za pad režima (VIDEO)

Video koji je dobio "The Voice of the Martirs", hrišćanska neprofitna organizacija koja podržava progonjene vernike širom sveta, navodno je korišćen da poduči agente državne bezbednosti kako da identifikuju i sklone one koji promovišu religiju u Severnoj Koreji.

Video sadrži priču o hrišćanskoj preobraćenici Ča Deok-sun, koja je nakon stradanja tokom Velike gladi devedesetih godina prošlog veka u kojoj je umrlo oko 2,5 miliona ljudi, ilegalno pobegla u Kinu u potrazi za svojim ujakom. Nakon što je saznala da mu je ujak umro, Deok-sun je otišla u crkvu Seotap, gde je prvi put čula Jevanđelje.

"Crkvom Seotap upravljaju prerušeni pastori iz tajne službe marionetske Južne Koreje", tvrdi se u videu. „U njemu su smešteni ilegalni prestupnici beskućnika, pružajući antirepubličku (anti-korejsku) versku nastavu i efikasno ih obučavajući kao špijune“

U videu se kaže da je „naivno verovala propovedi o milosrdnom Bogu i postala "fanatični vernik“ koji se vratio u Severnu Koreju radi formiranja podzemne mreže hrišćana unutar zemlje. "Neprijatelj je potpuno prevario", dodaje se.

Po povratku u Severnu Koreju, Ča se prijavila zbog kršenja zakona prelaskom u Kinu, ali su vlasti bile „popustljive“ i pustile je da ode, kaže se u videu.

Budući da je osiromašila, Ča je putovala iz grada u grad da bi zaradila novac. Prema video snimku, evanđelistkinja je davala novac siromašnima i potrebitima i svake nedelje organizovala skupove hrišćana kako bi se tajno molili i proučavali Sveto Pismo. Zahvaljujući evangelističkim naporima Ča, njena porodica se, zajedno sa brojnim drugima, preobratila u hrišćanstvo.



Na kraju je zvaničnike o Čau prokjavio "dobar i savestan državljanin Severne Koreje." VOM veruje da je ili ubijena iz vatrenog oružja ili je umrla u gulagu.

Severna Koreja važi za najgoru zemlju za žibot hrišćana. Organizacija procenjuje da se mnogi građani zemlje, uključujući oko 50.000 vernika, drže u pritvoru, zatvorima ili političkim logorima.

"Ne bojimo se nuklearnog oružja ... bojimo se da će neko poput vas doneti religiju u našu zemlju i upotrebiti je protiv nas. Tada će se svi okrenuti Bogu i ovo će postati Božja zemlja i mi ćemo pasti", navodno su jednom korejskom pastoru izjavili zvaničnici.

Kurir.rs/christianpost.com

Foto: Screenshot

