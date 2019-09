TRAMP POSTAVIO ULTIMATUM EVROPI: Ne dam Ukrajini pomoć, sve dok to ne učinite vi! (VIDEO)

"Oni to ne rade, to samo čine SAD. Mi dajemo veliku količinu novca, te se pitam - zašto?“, izjavio je on.

Prethodno je Vašington post, pozivajući se na visoke zvaničnike američke administracije, saopštio da je Tramp poručio šefu aparata Bele kuće Miku Majvejniju da blokira uplatu od oko 400 miliona dolara Kijevu za potrebe vojne pomoći zbog korupcije u Ukrajini.

Ova naredba je, prema njihovim rečima, stigla u Pentagon i Stejt department još sredinom jula, nedelju dana pred telefonski razgovor Trampa i predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Prema navodima lista, Tramp želi da shvati da li postoji potreba za dodeljivanjem tih sredstava Ukrajini i da li Vašington uopšte treba da ih troši.

