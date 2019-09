NIKITA REKLA DA JE PUTIN STARTOVAO, A NIKITA SVE OBJASNIO: Bila je toliko pijana da se ovako izblamirala (VIDEO)

Mada kasnije ispostavilo da njena priča "ne pije vodu". Vilsonova je poznata po ulozi "Nikite" u istoimenoj seriji, koja se prikazivala i u Srbiji, a navodno je Putin bio veliki fan te serije.

Glumica je bila gošća 2001. godine na moskovskom filmskom festivalu koji je organizovao slavni ruski režiser Nikita Mihalkov. Vilsonova je bila tamo sa tadašnjim dečkom Damjanom Harisom, a prisustvovali su i glumci Šon Pen, kao i Džek Nikolson i njegova partnerka Flajn Bojl.

Mediji su pisali da je Putin ranije upoznao Vilsonovu, a da mu je ona u šali rekla da bi volela da radi u njegovoj bezbednosnoj službi.

Međutim, Putinove simpatije glumica je kasnije iskoristila da kaže kako joj se nabacivao, iako je tada bio u braku sa Ljudmilom. Čak je rekla da je njegovo obezbeđenje suptilno izvelo njenog verenika Harisa kako bi njih dvoje ostali sami.

"Nabacivao mi se. Bio je naporan - hranio me i pričao mi o votki. Moj je dečko bio kraj mene, ali kad sam se osvrnula, nije ga više bilo. Bila je to noćna mora", ispričala je Pita. Navodno joj je Putin poklonio ogrlicu s dijamantima, a njoj je bilo jako neugodno i nije znala kako da ga se reši pa se sve vreme osmehivala i čekala da sve to prođe.

Ali šef festivala i domaćin večere, Nikita Mihalkov, demantovao je te izjave glumice i branio Putinovu čast.

Rekao je da bi Pita mogla samo da sanja i oseća se privilegovano da joj se Putin nabacivao, ali da to nije bio slučaj a da joj nije dao nikakvu ogrlicu nego privezak koji je sponzorisala jedna draguljarnica. Mihajlov je izjavio da se glumica napila toliko da je flertovala sa predsednikom ispred svog verenika, a Putin je uvek imao poštovanja prema pijanim ženama i nije hteo da je iskoristi. Takođe, navodno je Vilsonova postala toliko naporna da je obezbeđenje moralo da je izbaci.

