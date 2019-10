ONI ĆE PREŽIVETI APOKALIPSU! Ove zemlje biće spas u slučaju ZARAZE koja bi UNIŠTILA ČOVEČANSTVO, evo i zašto!

U studiji "Prioritizacija ostrvskih država kao utočišta u slučaju ekstremne pandemije" (The Prioritization of Island Nations as Refuges fromExtreme Pandemics) naučnici sa Novog Zelanda, koji je proglašen za drugo najbolje mesto za sklanjanje od apokaliptične pandemije, koristili su niz strogih kriterijuma kako bi suzili mogućnosti. Manja ostrva su izbačena iz konkurencije jer im nedostaje niz sredstava koja bi mogla da podrže modernu civilizaciju.

Svako potencijalno utočište je moralo da ispuni uslove u pogledu udaljenosti od drugih kopnenih masa, prirodnih opasnosti, raspoloživih resursa i broja posetilaca koje može godišnje da primi.

Socijalna stabilnost takođe je bila jedan od ključnih faktora. Istraživači profesor Nik Vilson i doktor Mark Bojd dodelili su bodove svakom elementu, kako bi suzili izbor idealnih kandidata.

Njihovo istraživanje, objavljeno u časopisu Risk analizis, proglasilo je Australiju za idealno utočište od globalne pandemije, pre svega zahvaljujući obilju energije i hrane na tom kontinentu. Među prvih pet najboljih mesta za sklanjanje od svetske pandemije nalaze se i Novi Zeland, Island, Malta i Japan. Slede ih Barbados, Kuba, Fidži i Jamajka,

Bojd je rekao da bi najgori scenario mogla da bude zaraza genetski modifikovanim organizmom koji su ljudi slučajno ili namerno oslobodili.

Novi Zeland je na drugom mestu najbezbednijih utočišta

"Moramo da budemo spremni na ovakve situacije", dodao je on.

Bez obzira na to što je verovatnoća od izbijanja katastrofe tako širokih razmera mala, Vilson se slaže da je, za svaki slučaj, važno razmišljati unapred.

"To je poput polise osiguranja. Nadate se da se nikada neće dogoditi, ali ako dođe do katastrofe, onda bi strategija trebalo da postoji i pre nego što se dogodi."

