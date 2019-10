AMERIKANCI PREBROJALI: Rusija ima više tenkova nego sve države NATO zajedno!

Ona ima više tenkova nego sve države članice NATO zajedno, piše američki list Moćni smo (We Are The Mighty), pozivajući se na sajt Global fajerpauer (Global Firepower).

foto: Profimedia

Sa vojnih vežbi u Rusiji

U Moskvinom arsenalu, kako se navodi u članku, nalazi se oko 22.000 tenkova, dok ih u evropskim državama koje ulaze u NATO ima nešto više od 11.000. Zajedno sa SAD i Kanadom broj tenkova iznosi 18.000.

Među državama NATO najviše tih oklopnjaka ima Turska – 3.200.

foto: EPA

General Džozef Danford

Ranije je predstavnik Združenog komiteta načelnika američkog štaba Džozef Danford izjavio da poslednjih godina NATO gubi vojnu prevlast nad Rusijom. On je rekao da ministri odbrane zemalja NATO priznaju da je Rusija konkurent u vojnoj sferi i da je prednost NATO nad njom nestala.

Poznati vojni ekspert Igor Korotčenko naglasio je, komentarišući Danfordovu izjavu, da takvo priznanje dokazuje da novac koji je uložen u vojnu sferu nije džabe potrošen.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Kurir