OPŠTI IZBORI U PORTUGALIJI: Socijalistička partija osvojila većinu glasova, pristalice slavile pobedu ispred sedišta stranke! (FOTO, VIDEO)

Prema preliminarnim rezultatima, socijalisti su osvojili između 36 do 40 odsto glasova, međutim mogli bi da imaju manji broj poslanika nego ranije, zbog čega je moguće da će formirati koaliciju s nekom od stranaka, prenosi AP.

Nakon prethodnih izbora, oni su formirali koaliciju s Portugalskom komunisttičkom strankom i radikalnim Levičarskim blokom.

Na izborima je glavna opoziciona stranka, centralno-desničarska Socijaldemokratska partija, osvojila između 24 i 28 odsto glasova, Levičarski blok od devet do 12 odsto, Portugalska komunistička stranka od pet do sedam odsto, a Hrišćansko-demokratska stranka od 2,4 do pet odsto glasova.

Lider socijalista i aktuelni premijer Antonio Kosta kada je stupio na dužnost pre četiri godine obećao je da će ukinuti mere štednje uvedene tokom evropske finansijske krize, a sada je njegova vlada spremna da iskoristi dobitke ekonomskog oporavka u poslednjih godina.

Kako se navodi, nova vlada će morati da se suoči s brojnim izazovima, poput izlaska Velike Britanije iz EU, budući da je ta zemlja glavno izvozno tržište Portugalije.

Agencija Rojters prenosi da su se pristalice socijalista okupile ispred sedišta gde su slavili izborne rezultate.

"Ovo je velika pobeda za stranku. Stranka će obezbediti stabilnu četvorogodišnju vladu", rekao je generalni sekretar stranke.

