TEKSAŠKOM MLADOŽENJI ZAFALILO PARA ZA VENČANJE: Uzeo pištolj i ušetao u banku, nije računao da verenica prati vesti (VIDEO)

Hit Edvard Bampus iz Krekata, Tekas, opljačkao je u petak oko 11.30 ujutro Državnu banku u Gruvtonu, gde se obratio bankarskom službeniku, zapretio im rekavši da ima pištolj i tražio gotovinu.

Rekao je i daće se venčati i da će mu trebati novac za proslavu. "U osnovi je izjavio da će se venčati sutra, tako da nije imao dovoljno novca za venčani prsten koji je želeo da kupiti i morao je platiti mesto ta proslavu", rekao je šerif Vudi Valas.

Policija kaže da je nakon pljačke Bampus bacio odeću kroz prozor automobila dok se vozio. Šerif je pronašao njegovu odeću, kao i pištolj koji je korišten u pljački. Policija je potom pokrenula lov na Bampus-a i na Fejsbuku je podelila nadzorne video snimke osumnjičenog za pljačku, gdje ga je Bampusova verenica Dajan Trejlor prepoznala.

Rekla mu je da se preda. Ispoštovao se i predao se u sudu okruga Hjuston i priznao zločin. Bumpus, bivši zaposlenik EMS-a, priveden je u zatvor okruga Triniti po optužnici za pljačku.

'Njegova verenica, koju je trebalo da oženi sutra, uspela je da stupi u kontakt s njim telefonom kada je videla našu objavu na Facebooku. Znala je da je to on. Ona ga je kontaktirala i pitala ga je li opljačkao banku ... ona ga je uverila da zna da je to on, 'rekao je Valas objašnjavajući hapšenje.

'Njegova slika bila je sve na Fejsbuku. Trebao je da se maskira “, dodao je on.

'Sada je u pritvoru. Optužen je za tešku pljačku. Okružni tužilac je prihvatio optužbe. To će ići velikom poroti i on će biti procesuiran u skladu sa zakonom ", rekao je Vallace.

Šerif kaže da je većina novca vraćena. Nije jasno kada će se par venčati jer su im planovi za venčanje bili poremećeni.

Kurir.rs/Daily Mail

Foto: Teksaška policija

Kurir