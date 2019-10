TRAMP OŠTRO UPOZORIO TURSKU: Ako krenete sa operacijomu Siriji, uništiću vam ekonomiju

„Ako Turska uradi nešto što ja, svojom velikom i neuporedivom mudrošću, smatram da prelazi granice, totalno ću uništiti i izbrisati ekonomiju Turske (i ranije sam to učinio!)“, napisao je američki predsednik na svom nalogu na Tviteru.

Prema njegovim rečima, Turska, Evropa i druge zemlje „trebalo bi da paze na zarobljene borce Islamske drave i njihove porodice“.

​„Sjedinjene Američke Države su učinile mnogo više nego što je iko očekivao, uključujući i to da su 100 odsto porazile kalifat Islamske države. Sada je vreme da i drugi u regionu, od kojih neki imaju velike mogućnosti, štite svoju teritoriju“, dodao je američki predsednik.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...