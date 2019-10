PREDSEDNIK AMERIKE SE BORI PROTIV SVOG OPOZIVA: Tramp objavio rat Kongresu! (VIDEO)

Advokat Bele kuće Pet Sipolon je u pismu na osam strana, koji mediji u SAD nazivaju „objavom političkog rata“, naveo niz zahteva za republikance uključujući i pravo da pozivaju svedoke pred Kongresom.



Bez presedana



On je pismo poslao Adamu Šifu, šefu Obaveštajnog komiteta Kongresa, Elajdži Kamingsu, šefu Komiteta za nadzor Kongresa, i Eliotu Engelu, šefu Komiteta za spoljne poslove Kongresa, koji nadgledaju istragu protiv Donalda Trampa.



"Jednostavno rečeno, vi pokušavate da poništite rezultate predsedničkih izbora 2016. godine i američkom narodu oduzmete predsednika koga su oni izabrali. Predsednik Donald Tramp i njegova administracija odbacuju neosnovanu i neustavnu istragu čiji je cilj da se poništi demokratija i zbog toga neće sarađivati i odazivati se pozivima na saslušanje.

Vaši postupci bez presedana predsedniku nisu ostavili mogućnost izbora. U cilju da ispuni svoje obaveze prema američkom narodu, Ustavu, izvršnoj vlasti i svim budućim stanovnicima Bele kuće, predsednik Tramp i njegova administracija ne mogu učestvovati u vašoj partijskoj i neustavnoj istrazi pod ovakvim okolnostima", navodi se između ostalog u pismu.



Iz Bele kuće navode da će predsednik Tramp i njegova administracija biti mnogo kooperativniji ukoliko se odustane od impičmenta.



Ucena Ukrajine



Podsećamo, impičment, proces koji bi mogao da dovede do Trampovog opoziva, pokrenut je nakon što je anonimni uzbunjivač otkrio da je on lično i preko saradnika ucenjivao Vladimira Zelenskog, predsednika Ukrajine, da će ukinuti američku vojnu pomoć ukoliko se u Ukrajini ne istraži poslovanje Hantera Bajdena, sina Džozefa Bajdena, njegovog verovatnog protivkandidata na izborima 2020.

Istraživanje javnog mnjenja

VEĆINA ZA IMPIČMENT



Poslednja istraživanja javnog mnjenja u SAD pokazuju da čak 58 odsto Amerikanaca podržava pokretanje impičmenta protiv predsednika Trampa. Istovremeno, 49 odsto njih smatra da bi on trebalo da bude opozvan s funkcije. U istraživanju koje je sproveo Vašington post navodi se da sedam od 10 republikanaca ne podržava istragu protiv šefa Bele kuće. To znači da skoro jedan od tri republikanca, odnosno 28 odsto, podržava njegov opoziv, što je najveći procenat do sada.