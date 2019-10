RUSIJA U ŠOKU POSLE BRUTALNOG UBISTVA MALE ELIZAVETE (9): Tražili su je 2 dana, a onda je njeno telo nađeno u garaži! Kada su uhapsili MONSTRUMA, masa je htela da ga linčuje! (FOTO, VIDEO)

U noći s četvrtak na petak telo nesrećne devojčice pronađeno je u jednoj garaži na periferiji Saratova nakon čega je objavljeno da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo.

To je izazvalo spontano okupljanje meštana u blizini Ministarstva unutrašnjih poslova u Saratovu. Demonstranti su se želeli da probiju do zgrade policije i da linčuju osumnjičenog, no jake policijske snage su ih zaustavile.

Ruski mediji pišu da je osumnjičeni za ubistvo 35-godišnji Mihail Tuvatin kojem je 6 puta suđeno za krađu, razbojništvo i silovanje. Nakon nestanka devojčice policija je počela sveoubuhvatnu akciju provere svih osoba s krivičnom prijavama u Saratovu.

"Kada su došli do Tuvatina i pitali ga za Elizavetu, rekao je da ne razume o čemu se radi. To je bilo sumnjivo policiji jer je drugi dan u celom okrugu trajala velika potraga za Elizavetom i bilo je nelogično da nije upoznat s njenim nestankom", izveštava Telegram.

Nakon što ga je policija detaljnije ispitala, 35-godišnji muškarac je priznao ubistvo i rekao da je telo devojčice sakrio u otvoru iza ormara u napuštenoj garaži koju je koristio.

Zvanična predstavnica Istražnog odbora Svetlana Petrenko objasnila je detalje tragedije na osnovu priznanja osumnjičenog.

Sve je počelo pre nekoliko meseci kada je Tuvatin otkrio napuštenu garažu, promenio bravu na vratima i preuzeo je. Devetog oktobra pored objekta je prošetala Elizaveta Kiseljeva koja ga je upitala da li je to njegova garaža.

Tuvatin je mislio da garaža pripada njenoj porodici i rođacima, uplašio se prijave.

"Muškarac je devojčicu odvukao u garažu i počinio ubistvo", rekla je Petrnko.

Povodom smrti devojčice saučešće su izrazili Vječeslav Volodin, predsedavajući Državne dume Ruske Federacije, i Valerij Radaev, guverner Saratovske regije. Poslanik Državne dume iz regije Jevgenij Primakov zatražio je povratak smrtne kazne u Rusiji.

Mihail Isaev, gradonačelnik Saratova, na svojoj Instagram stranici obećao je pomoć porodici devojčice i izrazio uverenje da će ubica biti najstrožije kažnjen prema zakonu.

