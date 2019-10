SAHRANJIVALI SU IRSKOG VETERANA, A ONDA SE IZ SANDUKA ZAČULA VIKA: Hej, pustite me napolje! Usledio je šok, pa su svi PRASNULI U SMEH! (VIDEO)

"Hej, hej, pustite me napolje!", čulo se u subotu na Bredlijevoj sahrani u Kilmanagu, dok mu je kovčeg spuštan u zemlju.

Onda se čuo nastavak unapred snimljene poruke: „Gde sam j..... ja? Pusti me napolje, pustite me napolje. Ovde je j..... mračno. Da li to čujem sveštenika? Ovde je Šai, u kutiji sam. Ne, j..... ispred vas. Ja sam mrtav."

Snimak čitavog događaja snimljen je okačen na Tviter, a na njemu se vidi kako ožalošćeni ljudi počinju da se smeju dok se čuje Bredlijev glas koji peva: "Zdravo, opet zdravo. Zdravo, samo zovem da kažem zbogom".

Snimci su postali viralni sa više od 500.000 pregleda i preko 16.000 lajkova.

Prijatelji i porodica rekli su da je dobronamerni oficir sebe snimio jer je znao da umire od teške bolesti i želeo je da "porodicu nasmeje, umesto da plaču na sahrani".

„Poslednja želja mog oca, uvek šaljivdžije“, napisala je njegova ćerka Andrea na Fejsbuku. Na Tviteru je dodala: „Kakav čovek. . . Da nas sve nasmeje kada smo bili neverovatno tužni. . . Bio je takav čovek za jednog čoveka. . . Volim te zauvek".

Ostali veterani odbrambenih snaga rekli su da je sahrana njihovog kolege "rekla sve" o vojnom humoru. Bradli, koji je umro 8. oktobra, ostavio je iza sebe suprugu Anu i decu Džonatana, Suzan, Džejmsa i Andreu.

