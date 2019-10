VIDEO DA MU SILUJU ŽENU, PA NAPADAČU ODSEKAO PENIS: A sada mu preti veća kazna nego manijaku! (VIDEO)

Dimitrij Ivčenko (25) iz Ševčenkova u Ukrajini, ostao je bez penisa nakon što je silovao devojku u grmlju pored njene zgrade, kada se pojavio njen muž i krenuo da je brani.

Suprug napadnute žene nije mogao da obuzda bes pa je Ivačenka udarao nogama i rukama, da bi na kraju džepnim nožićem isekao njegov penis. Nakon toga, silovatelj je počeo da urla od bolova i da se baca po zemlji, izjavile su komšije bračnog para koje je buka probudila.

Do napada je došlo jedan sat posle ponoći kada se žena sama vraćala iz restorana gde je bila sa mužem i prijateljima i to na samo 300 metara od stambene zgrade u kojoj su živeli. Ne sluteći ništa, desetak minuta posle nje, kući je krenuo i njen suprug, koji je prvo čuo komešanje, a zatim i video napadača kako mu siluje ženu.

"Suprug je izgubio mogućnost da kontroliše svoje postupke. Nije znao šta radi", izjavio je advokat Dimitrij Spaskin, koji zastupa supružnike čije ime nije navedeno.

Nakon što je odsekao Ivačenku penis, muž žrtve je u stanju šoka pobegao sa mesta zločina.

"On je nakon sukoba bio u stanju šoka i pobegao je. Prošao je oko 13 kilometara peške i stigao je do susednog sela. Tamo je sreo poznanika kojeg je zamolio da ga odveze u policijsku stanicu. On se predao 13. oktobra u sedam sati ujutru i sve im je piznao", rekao je Spaskin, dodajući da je njegov klijent optužen za nanošene teških telesnih povreda i nalazi se u kućnom pritvoru.

Silovatelj Dimitrij Ivčenko, za koga je utvrđeno da je tokom napada bio pijan, prebačen je u bolnicu i operisan. Nakon zahvata, iz bolnice se nisu izjasnili da li će on moći ponovo da koristi svoj polni organ.

Iako su žene iz sela stale na stranu silovane žrtve, njen suprug može da dobije i do osam godina zatvora ako se proglasim krivim. Sa druge strane, Ivčenko, koji se trenutno nalazi u bolnici pod policijskom prismotrom, može da dobije do pet godina zatvora.

