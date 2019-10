VATRENI OKRUŠAJ SA POLICIJOM: Krenuo da nabavi kokain, pa je pucao i divljao po gradu! Predao se tek kada mu je ponestalo municije! (VIDEO)

On je tada u gradiću Kesl Keri na jugu Engleske krenuo da nabavi kokain, no sastanak sa dilerom nije prošao najbolje pa su stvari izmakle kontroli. Potom je otišao do prodavnice po alkohol i cigarete gde je iz puške ispalio dva hica u vrata.

Nakon toga uskočio je u "BMW" jednog muškarca i u njega uperio pušku. Nastala je borba tokom koje je Hanam ispalio u vazduh nekoliko hitaca. Zatim je pobegao i zaklon potražio u kući svoje devojke, prenosi Večernji.hr.

Napadnuti muškarac odmah je pozvao policiju koja je okružila kuću Hanamove devojke. Upozorili su pobesnelog 32-godišnjaka da se preda, no on je počeo besomučno da puca kroz prozor sobe na spratu.

Kamera koju je nosio jedan policajac snimila je trenutak kad je Hanam pucao na policajce nakon čega su oni uzvratili vatru. Predao se tek kad je ostao bez municije, a snimak je ove nedelje prikazan na sudu.

Kurir.rs/Večernji.hr

Foto: Printscreen/Youtube

