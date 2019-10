OVDE NE RADE NI KOMPASI I NEMOGUĆE JE SLUŠATI RADIO: Misterioznu ZONU TIŠINE usred pustinje niko ne ume da objasni (VIDEO)

Na tom mestu je nemoguće slušati radio, a još niko nije objasnio zašto. Veruje se da smetnje uzrokuju velike zalihe magnetita pod zemljom, ali i ostaci udara meteorita.

Duboko u rezervatu Mapimi na skoro 400.00 hektara nenaseljene ravnice pojavljuje se tek poneka planina i na to mesto se usuđuju da uđu samo retki.

Bendžamin Palasios, vitalni 60-godišnjak i vlasnik tematskog NLO ranča u blizini "zone tišine", priznaje kako mu je zona najvažnija sporedna stvar na svetu.

Tokom 20. veka veliki meteori su pali na jugu meksičke države Čivave i u blizini zone tišine. Dva meteora su pala na isti ranč u samo nekoliko godina razmaka. Treći je pao 1969. godine nekoliko kilometara dalje.

"Kilometrima udaljeni, ljudi su videli svetlo i čuli glasnu buku. Na nekim kućama su i prozori razbijeni. Mnogi naučnici su počeli da se zanimaju za ovaj deo Meksika", ispričao je Palasios.

Zanimljivo je da Zona tišine nije nosila to ime sve do 1966. godine kada je kompanija Pemeks poslala ekspediciju. Pemeks je meksička naftna kompanija, a u to vreme su mislili da će otkriti bogata nalazišta nafte ispod peska meksičke pustinje.

Augusto de la Penja, vođa Pemeksove ekspedicije, bio je toliko frustriran problemima sa radijom da je dao ime Zona tišine području koje je istraživao.

Raketa Atena

Zona je nekoliko godina bila tek lokalna priča, ali u leto 1970. godine i svetski mediji su počeli da pišu o tom komadu meksičke pustinje.



Raketa Atena, lansirana iz američke vojne baze u svrhu istraživanja gornjih delova atmosfere, trebalo je da sleti negde u Nevadi. Međutim, Atena je sletela u samo srce Zone tišine i time je Meksiko završio na naslovnicama medija.

U decenijama nakon nesrećnog sletanja, nestali su svi tragovi i rakete i kratera nastalog udarcem ogromne rakete, ali i istrage o uzrocima pada Atene.

Lokalne legende

Davno pre rakete, domaće stanovništvo prepričavalo je legende o neobičnim događajima, čudnim svetlima i pojačanoj meteorskoj aktivnosti na nebu iznad Zone tišine.

Najčešće takve priče možete čuti od stanovnika sa udaljenih rančeva ili turista koji su se izgubili u divljini rezervata.

"Ima dosta priča o vanzemaljcima i neidentifikovanim letećim objektima u Zoni", priča Džeraldo Rivera, strastveni ufolog.

Čak i Palasios ima svoju priču.

"Kad sam imao 12 godina nepoznata svetlost se pojavila iznad nas i potpuno nas okružila. Putovao sam s bratom i nismo znali što se događa. Shvatili smo da smo izgubili dva sata nakon što se vratili na ranč", rekao je Palasios.

Osim misterioznih događaja, Zona tišine navodno ima i lekovita svojstva.

"Naša ćerka nije mogla da ima decu. Ona i muž su sve pokušali, išli su svim mogućim lekarima, ali nije pomoglo. Začeli su dete čim su došli u Zonu. Dve godine kasnije opet su nas posetili i opet su dobili dete", kažu.

Palasios za to vreme sanja o novim turistima kojima bi mogao da pokaže brojne znamenitosti. Palasios želi da izgradi 8 bungalova za turiste, a svakom bi dao ime po jednoj od planeta Sunčevog sistema.

