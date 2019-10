NATO U OČAJU! ZAPADNA ALIJANSA SPREMA ZA NUKLEARNI NAPAD NA RUSIJU! Nemci i Italijani biće TOPOVSKO ĐULE za ruski protivnapad! Pilote Luftvafea uče kako da bace ATOMSKE AVIO-BOMBE na rusku vojsku! Provaljena i NATO MAPA nuklearki u Evropi!

NATO pakt pokrenuo je vojnu vežbu pod nazivom "Uporno podne" simulacije upotrebe nukelarnog oružja, veoma upadljivu akciju u vremenu stalnih netrpeljivosti između Rusije i zapadne alijanse.

Pre 28. godina kad bi se postavilo pitanje atomskog rata, svi bi posle sloma Istočnog bloka rekli uglas da to nije moguće. Međutim, od tad, kad se govorilo o kraju istorije, sve se promenilo, a posle jednostranog napuštanja nuklearnog sporazuma od strane Donalda Trampa ova priča ponovo je aktuelizovana, a NATO pakt ponovo je počeo da proigrava nuklearne igre.

Upravo ovih dana nemačko ratno vazduhoplovstvo uključilo se u NATO igru, gde je Rusija ponovo glavni neprijatelj, čiju pretnju treba eliminisati.

Naime, kako prenose nemački mediji NATO pakt pokrenuo je tajnu vežbu pod imenom "Neprekidno podne" čiji je cilj obučavanje pilota borbene avijacije koji će u slučaju sudnjeg dana nositi nuklearne avio bombe pod krilima svojih letelica.

foto: Printscreen Youtube

Nemačka borbena avijacija učestvuje sa svojim borbenim avionima tipa "Tornado" iz 33. taktičke eskadrile koji su smešteni u bazi Buhel u Ajfelu, gde se prema nepotvrđenim informacijama, čuva taktičko nuklearno oružje u vidu avio bombi oznake B61. U slučaju neke nepredviđene vanredne situacije avio bombe tipa B61 bi bile montirane pod krila aviona tornado i direktno usmerene na neprijateljske ciljeve u slučaju ugoržavanja istočnih granica NATO pakta.

Interesantno je to da se američko taktičko nuklearno oružje ne krije samo u Nemačkoj. Nepotvrđene informacije i predviđanja stručnjaka ukazuju da slične baze postoje i u Italiji, Belgiji, Turskoj i Holandiji.

foto: Profimedia



Prema vojnim ekspertima, u pitanju su redovni godišnji manevri, koji uključuju kako bezbedno transportovati američko nuklearno oružje iz podzemnih skladišta (cilindara) do aviona i montirati ih pod krila letelica. U praksi su letovi obavljani bez bombi. Prema fotografijama objavljenim na Internetu, pored nemačkih borbenih aviona ove godine, u manevrima između ostalog učestvuju i borbeni avioni " Jurofajter" italijanskog RV, koji poleću s vojnog aerodroma Volkel u Holandiji, gde je takođe prema tvrdnjama stručnjaka i vojnih analitičara smešteno američko nuklearno oružje.



Opasnost od nuklearno oružanog rata trenutno je mnogo veća nego u protekle tri decenije. Razlog je pre svega kraj INF sporazuma o eliminisanju raketa srednjeg dometa, koje su letos SAD jednostrano napustile uz podršku svojih NATO saveznika, kada je Rusija optužena da ona godinama krši taj sporazum proizvodnjom i razmeštajem raketa 9M729.

Vojni stručnjaci očekuju da bi sada mogla doći do nove trke u naoružanju. Na primer, SAD već rade na novom mobilnom, balističkom sistemu srednjeg dometa, koji bi bio zabranjen u vreme postojanja INF sporazuma. Prema sadašnjem planiranju, predviđen je transport samo konvencionalnih - to jest, ne-atomskih - bojevih glava. Da li će tako ostati, to je pravo pitanje?

(Kurir.rs / A. M.)

