ONA JE RUSKA VLADARKA IZ SENKE I JEDINA ŽENA KOJA SVE ZNA OD MEDVEDEVU: Upoznajte Svetlanu, suprugu i najveću podršku ruskog premijera (FOTO, VIDEO)

Ono što je na prvi pogled primetno kod nje je sveden stil oblačenja, a supruga ruskog premijera odana je klasičnoj eleganciji, ponekad glamurozna i izuzetno svečana, a savršeno je u skladu sa ruskom verzijom elegancije.

Svetlana nije bila nametljiva, ali se pojavljivala u javnosti. A kada se pojavljivala sa suprugom, bila je "žena koja prati svog muža", nije jurila za pažnjom. Odavala je utisak ozbiljne i odmerene žene. A kada je dobijala svojih pet minuta u javnosti, bila je spremna za govore.

Najvažnije polje njenog delovanja bila je promocija umetnosti i humanitarni rad.

Imidž i interesovanja nije promenila ni kada je došla na mesto supruge premijera. Ali se nimalo ne ustručava da bude još zastupljenija u javnosti.

Svetlana jeste žena koja iza senke vuče važne poteze i utiče u određenoj meri na društveni život u Rusiji.

Njen društveni aktivizam ima niz dodirnih tačaka sa političkom sferom u kojoj se kreće njen muž. Ali nije to jedina dodrina tačka između poznatih supružnika.

Svetlana i Dimitrij su vršnjaci, oboje imaju 54 godine. Žena ruskog premijera rođena je u vojničkoj porodici, kao najmađe dete, a budućeg muža je upoznala u srednjoj školi, nadomak Lenjingrada.

Nakon završetka srednje škole upisala je Fakultet ekonomskih nauka u Sankt Peterburgu, ali je odustala od redovnog obrazovanja zbog posla. Posle udaje je došla diplome (baš kao i njen suprug). A dve godine nakon venčanja rodila je sina Ilju i posvetila se majčinstvu.

Dugogodišnji bračni staž i godine i godine ljubavi učinile su da Svetlana do srži upozna Medvedeva, a gde je znanje to je i uticaj. I to se može smtrati prvi razlogom njenog uticaja iza senke.

