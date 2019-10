OVO JE POSLANIK KOJI JE DŽONSONU POKVARIO SVE PLANOVE: Navukao je premijera u zamku i onda je počeo haos (VIDEO)

Oliver Letvin je bivši ministar sa reputacijom veštog stratega koji koristi poznavanje propisa kako bi predupredio neobične nesuglasice u parlamentu.

Zbog Bregzita je postao poznat kao pobunjenik sa razlogom. A razlog je sprečavanje Bregzita bez dogovora sa EU.

Tokom prvog subotnjeg zasedanja parlamenta u poslednjih 37 godina trebalo je da bude izlasana podrška za Džonsonov dogovor o sporazumnom razlazu sa EU, što znači da bi premijer uspeo u onome u čemu je spektakularno omanula njegova prethodnica Tereza Mej.

Međutim, umesto toga, Letvin kojeg je Džonson izbacio iz Konzervativne partije namamio je premijera u zakonodavnu zamku.

U potezu koji ilustruje stepen nepoverenja sa obe strane oko Bregzita, Letvin je progurao amandman od 26 reči koji uklanja svaku šansu za haotični Bregzit, odlažući odluku o Džonsonovom sporazumu. Letvin je imao 322 glasa, a Džonson svega 306.

Ovaj rezultat je potpuno preokrenuo Džonsonovo Bregzit finale, ostavljajući premijeru da ispuni ponižavajuću obavezu i zatraži od EU odlaganje do kraja januara 2020.

"Ovakav rezultat me neće zastrašiti ni skrenuti sa puta. Neću pregovarati o odlaganju sa EU, niti me zakon na to primorava";rekao je Džonson.

Jedan konzervativni poslanik je rekao: "Letvin je odmetnik".

Nakon što je Džonson napustio parlament, njegov tim je zatim zaskočio parlament najavivši planove da će se o dogovoru za Bregzit glasati u ponedeljak - pa Letvin treba da se pripremi za još jedan mogući sukob.

"Današnja odluka parlamenta kada je usvojen amandman znači da parlament odlaže odobrenje osim ako i dok ne budu ispunjene zakonodavne faze implementacije", kazao je Letvin.

Letvin je jedan od 20 konzervativnih poslanika koji su u septembru izbačeni iz partije jer nisu podržali Džonsonovo obećanje da će napustiti EU 31. oktobra sa ili bez dogovora, a svoj rad u parlamentu je posvetio sprečavanju Bregzita bez sporazuma.

"Uprkos mojoj podršci za premijerov dogovor, ne verujem da je odgovorno izlagati državu riziku iznoseći takve pretnje", kazao je tokom trosatne debate.

Njegov predlog je trebalo da spreči opciju u kojoj bi okorele pristalice Bregzita mogle da glasaju za dogovor, a zatim blokiraju zakon neophodan za njegovu implementaciju, usled čega bi se Velika Britanija našla na putu haotičnog Brexita do kraja meseca.

U Letvinovom amandmanu stoji da parlamentarno odobrenje dogovora, neophodno za njegovu ratifikaciju, treba da bude odloženo dok vlada ne usvoji zakon neophodan za implementaciju sporazuma o izlasku.

Taj predlog predstavlja poraz za Džonsona jer je ujedinio poslanike koji se protive Bregzitu ili žele drugi referendum i one koji podržavaju izlazak iz EU ali samo uz dogovor.

Mada je amandman motivisan strahom od Bregzit izdaje, predlog je izazvao slično nepoverenje među pristalicama Bregzita - koji su u njemu videli zaveru da se izlazak Velike Britanije podriva zakonodavnim haosom.

