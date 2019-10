PRINC VILIJAM ZABRINUT: Princ Hari u otvorio dušu u dokumentarcu, a evo šta njegov stariji brat misli o svemu tome! (FOTO, VIDEO)

Princ Vilijam se navodno nada da su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa "dobro", nakon što su u filmu izjavili da imaju teškoća.

Izvor iz palate je takođe rekao da postoji stav da je par u "osetljivoj fazi".

Dokumentarni film je prikazan nakon što su se vojvoda i vojvotkinja od Saseksa vratili sa putovanja po južnoj Africi ranije ovog meseca.

U intervjuima par je otkrio da im je teško zbog toga što pojedini britanski tabloidi prate svaki njihov korak.

Princ Hari je u filmu priznao da odnos između njega i Vilijama ima "dobrih i loših dana". Upitan o tvrdnjama medija da postoji razdor između njih, vojvoda od Saseksa je rekao da se "nešto neizbežno događa" s obzirom na "pritisak kome je ova porodica izložena".

Izvor iz Kensingtonske palate jutros je odbacio tvrdnje medija da je princ Vilijam "besan" na brata nakon što je dokumetarac emitovan u subotu. On je rekao da to nije njegovo viđenje prinčevog raspoloženja i da pre smatra da je zabrinut za par.

Intervjui Harija i Megan pokazuje da su izloženi toliko velikim pritiskom da su spremni da izađu u javnost: Hari se bori sa psihičkim problemima, a senka njegove majke Dajane još lebdi nad njegovim životom.

Najgore od svega je što se istorija ponavlja, rekao je Hari: prvo su mediji uništili njegovu majku, a sada se spremaju da to urade i s njegovom suprugom.

Vilijam drugačije gleda na stvari. Nekada je on doživljavao medije kao agresivne, pa čak i neprijateljske, ali sada navodno više nije tako.

Tridesetosmogodišnja vojvotkinja od Saseksa Megan izjavila je u filmu da joj prilagođavanje životu u kraljevskoj porodici "teško pada".

"Kada sam prvi put srela sadašnjeg muža, mojim prijateljima je bilo veoma drago, jer sam bila toliko srećna. Ali prijatelji Britanci su mi govorili: 'Siguran sam da je divan, ali ne bi trebalo da napraviš taj korak, jer će te britanski tabloidi uništiti'", izjavila je ona.

Komentari princa Harija o medijskim pritiscima kome su on i supruga izloženi usledili su u trenutku kada on i Megan pokrećnu pravne korake protiv štampe.

Megan je tužila Mejl on sandej zato što je navodno nezakonito objavio jedno od njenih privatnih pisama, a princ Hari je tužio vlasnike lista San, News of the World i Dejli miror zbog navodnog prisluškivanja njegovih telefonskih razgovora pre više od deset godina.

