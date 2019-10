TRAMPU JE REJTING POČEO DA PADA, PA JE POVUKAO GENIJALAN POTEZ: Sada demokratski protivkandidati ne mogu da mu primirišu! Najviše šanse ima senatorka Voren (VIDEO)

U najnovijem istraživanju Zogbi Analitike, Tramp je pretukao senzora Bernija Sandersa i Kamalu Haris, bivšeg potpredsednika Džoa Bajdena, gradonačelnika Pita Butidžedža i u žestokoj je trci sa senatorkom Elizabet Voren.

U istraživanju se kaže da je predsednik proširio bazu i utvrđeno je da uprkos talasu negativnih medija o pravcu zemlje, većina Amerikanaca oseća da su Sjedinjene Države „izuzetna zemlja“.

U istraživanju o izborima 2020. godine vidi se da je Tramp još uvek glavni:

Tramp 47 odsto - Bajden 45 odsto

Tramp 46 odsto - Sanders 44 odsto

Tramp 45 odsto - Voren 45 odsto

Tramp 47 odsto - Haris 41 odsto

Tramp 49 odsto - Butidžedž 38 odsto

Iako su Trampove prednosti u izborima naredne godine malo drugačije u zavosnosti od protiv kandidata, oni pomno prate njegovo vodstvo s Bajdenom, kao što je objasnio anketar Džonatan Zogbi.

Prema njegovoj analizi, „razlog zbog kojeg predsednik Tramp pobeđuje, jedva, u hipotetičkom meču sa bivšim potpredsednikom Džoeom Bajdenom, je taj što pored pobede sa svojom normalnom bazom muškaraca (Tramp vodi 54 odsto do 39 odsto), belih glasača (Tramp vodi 53 odsto do 40 odsto), birača sindikata (Tramp vodi 62 odsto do 32 odsto), i južnih birača (Tramp vodi 50 odsto do 43 odsto), Tramp je takođe pooštrio trku s Nezavisnima (Bajden vodi 42 odsto do 36 odsto), prigradski glasačima (Biden vodi 49 odsto do 43 odsto) i Latinoamerikancima (Bajden vodi 47 odsto do 43 odsto).

Tramp, takođe, ubedljivo pobeđuje Bajdena u dve demografije koje je nedavno napravio: veliki gradski glasači (Tramp vodi 50 do 44 odsto) i birači Generacije Iks u starosti od 30 do 49 godina (Tramp vodi od 49 do 41 odsto). "

Tramp najbolje stoji protiv Butidžedža. Zogbi je rekao da se „gradonačelnik Pit“ još uvek nije etablirao kao kandidat, a uprkos tome što je otvoreno gej, on nije favorit među LGBT biračima.

