TEŠILA SE SLANJEM SMS MRTVOM BRATU, A ONDA JE TELEFON JEDNOM ZAVIBRIRAO: Želudac mi se prevrnuo, nisam mogla da verujem kad sam ugledala njegov broj!

Iako žena iz Miniapolisa nije očekivala da će joj neko odgovoriti, onda je pisala poruke da bi se osećala bolje. Tako je krajem septembra uzela mobilni koji je iznenada zavibrirao, a na ekranu je videla broj svog brata!

Želudac joj se prevrnuo, a ruke zatresle dok je razmišljala šta se događa.

Nekoliko sati ranije poslala mu je poruku, kao što je to često činila.

"Užasno mi nedostaješ. Bože koliko mi nedostaješ. Dođavola sve".

Međutim, nije znala da je Amber Lejnveber (32) iz Viskonsina sasvim slučajno dobila stari Majkov broj kada su joj šefovi na poslu uručili službeni mobilni. Kada je počela da dobija neobične poruke, pomislila je da to neko šalje osobi koja je izgubila mobilni, a kad je saznala za Rut i njenog brata, povezala je sve

"Moj brat se predozirao heroinom u martu a punih 12 godina borio se sa zavisnošću koja ga je ipak slomila. Iako je bio tri meseca čist, opet je pao i potom umro sa 37 godina", ispričala je Rut a preneo BBC.

Objasnila je da su bili jako bliski da su slali poruke svaki dan. Zvao me je sisterboo. A kad god bih se nečeg setila ili čula šalu za koju znam da bi mu se svidela, poslala bi mu poruku kao što sam to činila pre nego što je umro.

"Nikad nisam očekivala niti razmišljala o tome da će njegov broj tako brzo dati nekom drugom. Kad sam prvi put dobila poruku "od njega", morala sam da pobegnem iz te sobe i dobro se isplačem", kaže ona.

Amber joj je odgovorila: "Znam da smo stranci, ali ne smeta mi da šalješ te poruke, da budem taj izduvni ventil". Kad je Rut podelila svoju priču na Reditu, bila je šokirana reakcijom velikog broja ljudi iz svih delova sveta, koji su i sami priznali da svojim preminulim voljenima znaju da pošalju poruku, nazovu da čuju glas na telefonskoj sekretarici, pošalju poruku na Fejsbuk...

Kamil Šarou-Blaum jedna je od njih. Ona je izgubila najbolju prijateljicu Dženi prošle godine

"Njen suprug i dalje plaća račun za pretplatu, tako da još uvek postoji njen broj na koji možemo zvati i slati poruke. On mobilni drži u ladici gde se puni i ne čita poruke, a zna da nas je petoro u grupnom čatu koji ne možemo da podnesemo pomisao na to da otvorimo grupu bez nje", kaže Kamil. Objašnjava da tako još uvek imaju direktan kontakt sa dženi a da im to pomaže u očuvanju uspomene na nju.

Žaklin Švarc takođe je nastavila da plaća pretplatu za mobilni nakon smrti svog supruga Džejsona zbog otkazivanja brojnih organa. Na taj način može da mu piše poruke, gleda fotografije koje je fotkao i čita razgovore koje je vodio sa drugim ljudima.

"Tako mi se čini da nije daleko kad mi užasno nedostaje", kaže Žaklin.

Psihoterapeutkinja Andrea Varnik specijalista je za pitanja tugovanja, a ne iznenađuje je potreba da ljudi putem telefona i društvenih medija ostanu u kontaktu s umrlim prijateljima i porodicama: "Postoji duboka ljudska potreba da ostanemo povezani sa mrtvima." Kaže da je potpuno zdravo želeti da ostanete u kontaktu, međutim, kada se trećoj strani dodele ti brojevi, postoji opasnost da se to oseća kao dodatna smrt. Dodaje da je važno za one koji tuguju da pronađu mesto za smrt u svom životu.

Rut kaže da se osećala lepo zbog reakcije i da je htela da upozna Amber kako bi joj se lično zahvalila. Amber (32) je rekla: "Zaista verujem da je trebalo da dobijem taj broj. To je više od slučajnosti da sam ga dobila. Što smo više razgovarali putem poruka, više smo shvatale da imamo toliko toga zajedničkog. Ljudima ne treba govoriti kako da tuguju. Potreban im je samo prostor, a nije me koštalo ništa da "pozajmim" svoje uvo", kaže Amber.

