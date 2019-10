BIO JE EGZEKUTOR PORODICE GAMBINO, A ONDA JE ZADAO NAJTEŽI UDARAC MAFIJI: Svedočio je protiv njih i smestio šefa porodice Džona Gotija u zatvor! A onda je rekao da mu je BIO NAJBOLJI DRUG!

NJUJORK - Salvatore Gravano (74), poznatiji kao Semi Bik, čuveni plaćeni ubica koji je postao doušnik policije, otkrio je nove detalje o svom odnosu sa Džonom Gotijem, šefom porodice Gambino i bosom njujorške mafije u svom prvom intervjuu posle 22 godine.

Upravo je Gravanovo svedočenje smestilo Džona Gotija i 39 drugih mafijaša na višedecenijske zatvorske kazne i praktično nanelo njujorškoj mafiji udarac od koga se do danas nije oporavila.

Sukob s Gotijem

Semi Bik je zbog saradnje sa tužilaštvom dobio samo pet godina robije, iako je priznao da je usmrtio 19 osoba. U intervjuu za Jutjub, koji je dao Patriku Bet-Dejvidu, on je istakao kako mu se srce slomilo kada je Goti krenuo na njega i pokušao da ga se otarasi.



- U jednom trenutku na papiru je bilo 14 ili 15 imena ljudi koje je trebalo da likvidiram. Pocepao sam ga i bacio u klozetsku šolju - kaže Gravano i objašnjava zašto je odbio zadatak:



- Prestao sam to da radim. Šta misliš zbog čega sam prestao? Džon Goti je bio moj najbolji prijatelj, moj šef. Za njega sam uradio toliko toga. Nameštao sam suđenja, pretio ljudima, podmićivao ih, sve je to istina. A on se okrenuo protiv mene. Izdao me je neko poput brata, neko kome dugujem ceo svoj život. Kada smo došli do ključnog trenutka, on me je bacio vukovima. To mi je slomilo srce, bio sam potpuno slomljen. Pomislio sam, je*eš njega, je*eš mafiju, baš me briga ako me ubiju. Zbog toga sam otišao - kaže Gravano.

Pravi gangsteri

On ističe da je Džon Goti, poznat kao „don od teflona“, imao ego poput Empajer stejt bildinga, jedne od najviših zgrada na svetu, i da zbog toga nije bilo lako sarađivati s njim.

- Ljudi veličaju šta je Goti uradio. Ali on je naneo više štete Koza nostri nego 10 policijskih doušnika zajedno. Svi pravi gangsteri to znaju - zaključuje Gravano.

KO JE SEMI BIK foto: AP - Rođen je u italijanskoj četvrti u Bruklinu 1945.

- Bio je najmlađe od troje dece, otac mu je bio krojač

- Nadimak dobija posle tuče sa grupom koja mu je ukrala bicikl

- Izbačen je iz škole u 16, a otac ga u 19. godini prijavljuje u vojsku

- Dogurao je do čina desetara, a počasno je otpušten posle dve godine

- Počinje da radi za porodicu Kolombo, ali posle sukoba prelazi u porodicu Gambino

- Učestvuje u ubistvu svog zeta Nikolasa Scibeta, koji je bio doušnik policije

- Sa Džonom Gotijem 1985. učestvuje u ubistvu Pola Kasteljana, šefa porodice Gambino

- Goti je uhapšen 1990. i na suđenju pokušava da smesti Gravanu

Piter Goti traži osvetu GLAVA MU UCENJENA Piter Goti, stariji brat Džona Gotija, ucenio je glavu doušnika Salvatora Gravana i angažovao je tim plaćenih ubica da ga pronađu i likvidiraju. Ova ucena nikad nije povučena, a Piter Goti je u decembru 2004. osuđen na 25 godina robije zbog iznude i planiranja likvidacije. Džon Goti je preminuo u zatvoru 2002. od raka grla.

Zarađivao 500.000 nedeljno NAPUSTIO PROGRAM ZAŠTITE SVEDOKA Gravano je 2017. pušten iz zatvora nakon što je proveo 17 i po godina iza rešetaka. Uhapšen je 2000. i optužen zbog posedovanja i prodaje ekstazija, nakon što je napustio program zaštite svedoka. On je 2001. priznao krivicu da je vodio pedesetočlanu grupu za distribuciju droge, koja je zarađivala 500.000 dolara nedeljno. On je prvobitno osuđen na 20 godina robije, ali je pušten ranije i do kraja života će biti pod specijalnim nadzorom. U programu zaštite svedoka živeo je u Arizoni pod imenom Džimi Moran.

Kurir