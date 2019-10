TRAMP GRABI SVE ZASLUGE OKO REŠAVANJA KRIZE U SIRIJI: Mi smo dogovorili primirje, a ne neka druga zemlja!

Primirje je pomoglo Kurdima da mirno napuste granicu sa Turskom, prenosi Sputnjik.

"To je bio naš učinak, mi smo to učinili, Sjedinjene Američke Države, a ne neka druga zemlja", rekao je on.

Tramp je naglasio i da su, zahvaljujući Americi, sačuvani životi mnogih Kurda.

Takođe je rekao i da je razgovarao telefonom sa komandantom Sirijskih demokratskih snaga Mazlumom Abdijem, koji mu je, prema rečima Trampa, zahvalio za sve što su SAD učinile.

Po pitanju povlačenja američkih trupa iz Sirije, Tramp je rekao da će ipak jedan deo vojnika ostati u toj zemlji, kako bi štitio naftne bušotine.

"Mi smo osigurali bezbednost bušotina i zato će mali broj vojnika ostati u regionima gde ima nafte. Kasnije ćemo rešavati šta ćemo sa tim da radimo", zaključio je.

