OPTUŽILA JE TRAMPA ZA SEKSUALNI NAPAD, A SADA JE SUDU PREDSTAVILA NOVE DOKAZE: Tražio je sednem pored njega, počeo je agresivno da me ljubi i dirao mi je grudi!(VIDEO)

Prema podnesku, Zervos je kontaktirala advokate u vezi sa napadom 2011. godine, a obratila se o tome Foks njuzu u avgustu 2015.

Zervos, vlasnica restorana u Kaliforniji, trenutno tuži Trampa zbog klevete nakon što ju je 2016. godine, nakon njene javne izjave o seksualnom napadu, nazvao lažljivicom.

"Činjenica da je tužiteljka zatražila pravnog savetnika još 2011. godine te o napadu govorila i drugim osobama, uključujući novinsku organizaciju, podupire zaključke da je njena priča istinita", stoji u podnesku advokatice Merien Veng.

Odmah ispričala članovima porodice

Veng je navela kako je Zervos odmah o Trampovom navodnom seksualnom napadu ispričala članovima porodice i bliskim prijateljima. Zatim se 2011. godine obratila nizu pravnika, uključujući Gloriji Alred, piše Veng.

U podnesku se nalazi i imejl Foks Njuzu od 9. avgusta 2015. U njemu Zervos piše o Trampovom neprimerenom ponašanju.

"Bila sam u rijaliti šou Pripravnik. Nakon završetka emisije Tramp me pozvao u hotelsku sobu pod izgovorom ponude za posao. No imao je drugačiju agendu. Molim vas da me kontaktirate", piše u imejlu Foks njuzu.

"Počeo je agresivno da me ljubi i dirao je moje grudi"

Podsetimo, Samer Zervos ispričala je 2016. na konferenciji za novinare kako je Tramp pokušao da je prinudi da legne sa njim u krevet kada su se susreli kako bi razgovarali o mogućem zaposlenju.

"Zatražio je da sednem do njega. Poslušala sam. Tada me je zgrabio i počeo agresivno da me ljubi i stavio svoju ruku na moje grudi", rekla je Zervos.

Tramp je 2016. ljutito odbacio optužbe niza žena protiv njega, nazvavši te žene "bolesnim" i rekavši kako su optužbe izmišljene.

"Ne znam ko su ovi ljudi. Gledam sve to na televiziji i mislim da je to ogavno. To se nastavlja, nemaju svedoka, nema nikoga u blizini", rekao je tada Tramp.

"Neke to verojatno rade zbog malo besplatne slave. To je potpuna nameštaljka. Sada iznenada, nakon mnogo, mnogo godina pojavljuju se lažne optužbe manje od mesec dana pre jednih od najvažnijih izbora u istoriji naše zemlje", dodao je.

Bili istog dana u istom hotelu

Zervos je tvrdila kako postoje dokazi da su njih dvoje bili istog dana u istom hotelu, što je Trampov kabinet kategorički negirao.

Advokatica Veng tvrdi kako je Tramp sada bio sudski "prisiljen da da na uvid informacije iz svojih dokumenata koje potvrđuju da su on i tužiteljka bili tačno tamo gde je ona rekla da su bili i u tačno vreme koje je ona navela".

Trampov kabinet prvobitno je tu dokumentaciju proglasio "poverljivom", pa je pristao da je preda tek nakon višemesečnog natezanja sa sudom, navodi se u novom podnesku.

