BRITANSKI GENERAL ŠOKIRAO SVET: Našpricaću vojnike steroidima, samo tako mogu da pobede Ruse i Kineze

LONDON - Britanski vojnici uskoro bi mogli da idu u borbu nakljukani anaboličkim steroidima i pilulama za poboljšanje moždane aktivnosti.

To je poručio general-pukovnik Kris Tikel, zamenik načelnik generalštaba britanske vojske.

- Strane sile poput Rusije i Kine su, veruje se, u farmaceutskoj trci u naoružanju i razvijaju hemikalije koje vojnicima daju nadljudsku brzinu, snagu i agresivnost. Razmišljamo o tome. Ne možemo to da odbacimo jer ne bi bilo etički da šaljemo britanske vojnike u borbu protiv neprijatelja koji koristi takve supstance. Time bi naši ljudi bili u lošijoj poziciji - rekao je on.

Lošija pozicija

Međutim, general je dodao da zasad još ne rade to.

Tokom Drugog svetskog rata i britanski i američki vojnici dobijali su amfetamine, a ta praksa je nastavljena do današnjih dana. Ti lekovi su dosad povezani sa ratnim zločinima. Još 2004. je otkriveno da britansko ministarstvo odbrane gomila „provigil“, lek zahvaljujući kome specijalci mogu da ostanu budni i po nekoliko dana.

Sasovci prednjače

Iako su u armiji Ujedinjenog Kraljevstva zabranjeni steroidi, mnogi vojnici ih koriste.

- Sasovci i drugi specijalci, na koje utiču američke kolege, ne razmišljaju mnogo o opasnostima i uzimaju opasne suplemente samo kako bi bili brži i jači od neprijatelja - rekao je jedan vojnik za Dejli mejl.

Svetom već nekoliko godina kruže priče o najrazličitijim eksperimentima nad vojnicima. Spominju se ne samo anabolički steroidi i amfetamini već i različiti genetski eksperimenti. Među njima su dronovi koji se kontrolišu moždanim signalima, ali i dodavanje mačjih gena ljudskim da bi vojnici videli noću. Sve to zvuči kao deo nekog naučnofantastičnog filma, ali slični eksperimenti poput projekta „MK ultra“ već su izvođeni šezdesetih i sedamdesetih godina, a istina o njima otkrivena je mnogo kasnije.

