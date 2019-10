VAŠINGTON POTVRDIO: U Siriji ubijen i portparol Islamske države! Bio je Al Bagdadijeva desna ruka!

Kurdske snage u Siriji su u nedelju saopštile da je Muhadžir ubijen u zajedničkoj akciji kurdskih i američkih trupa na severu Sirije i da je likvidiran u nastavku operacije u kojoj je prethodno poginuo lider ID Abu Bakr al Bagdadi.

Kurdske snage su saopštile da je Muhadžir bio "desna ruka" lidera IS Bagdadija, podseća Rojters.

Zvaničnik Stejt departmenta, koji je zatražio da ostane anoniman, takođe je naveo da je Muhadžir bio "broj dva" u Islamskoj državi, dodajući da je on ubijen u odvojenoj operaciji vojske SAD od one u kojoj je ubijen lider IS, navodi Rojters.

Zvaničnik Stejt departmenta je dodao i da su većinski kurdske Sirijske demokratske snage (SDF) imale značajnu ulogu u operaciji u kojoj je ubijen Muhadžir.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: AP

Kurir