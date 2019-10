NACISTIČKI OTROV SPASAVA SVET: Da je ova materija korišćena ranije, mnoge od zaraznih bolesti ne bi sada imali (VIDEO)

Da li bi se ta dugotrajna bolest, kojom se još godišnje zarazi više od 200 miliona ljudi i od koje umre 400.000 njih, mogla biti iskorenjena? To je jedno od razmišljanja hemičara sa Univerziteta u Njujorku koji su proučavali insekticid koji su nemački naučnici razvili tokom Drugog svetskog rata tokom provođenja istraživanja o sasvim drugoj temi.

"Još pre dve godine nismo ni pomišljali da ćemo se ovime baviti", rekao je Majkl D. Vord, profesor hemije sa univerzitetu u Njujorku. U posleratnim savezničkim obaveštajnim izvještajma koje su proučavali Vord i njegove kolege, nemački su naučnici tvrdili da je njihov insekticid, koji se sada naziva DFDT, efikasniji od DDT. Saveznički zvaničnici odbacili su te tvrdnje kao gluposti, posebno s obzirom na grozne ratne postupke Hoechsta, nemačkog proizvođača hemikalija koji je razvio taj insekticid.

Kompanija je prisiljavala stanovnike zemalja koje je okupirala Nemačka, da rade u njenim fabrikama i testirala je hemikaliju na zatvorenicima koncentracionog logora. Insekticid je bio zaboravljen decenijama. Čini se, međutim, da rad Vorda i njegovih kolega, koji je ovog meseca objavljen u članku u Journal of American Chemical Society, posle čeka je Tajms istražio priču, potvrđuje nemačke tvrdnje. Zaboravljeni otrov ubija komarce za samo četvrtinu vremena kao DDT. DDT, koji se u početku smatrao čudotvornom hemikalijom, posvuda se koristio nakon Drugog svetskog rata, sve dok se 1960 ljudi nisu zabrinuli za okolinu. Iako su ga mnoge nacije zabranile 1970. u nekim se slučajevima još upotrebljava.

2006. godine Svetska zdravstvena organizacija odobrila je upotrebu DDT u kontroli malarije, pre svega za prskanje unutarnjih zidova. To su inače puno manje količine nego što su ih poljoprivrednici koristili u prošlosti. Čini se da bi se smrtonosniji DFDT mogao upotrebljavati u još manjim, možda sigurnijim dozama. To bi službama javnog zdravstva omogućilo naizmenično korištenje insekticida kako bi se izbeglo razvijanje otpornosti na DDT kod komaraca. Da li bi danas neko rizikovao vreme i novac potrebne za utvrđivanje može li DFDT biti sigurno i efikasno sredstvo protiv malarije i drugih bolesti koje prenose komarci; poput Zike, denge i žute groznice? "

Donatori, vlade, oni se ne žele izlagati negativnim reakcijama javnosti, čak i ako su neopravdane", rekao je Bart Kar, koautor studije. Efikasnost DDT-a (diklor-difenil-trikloroetan) kao insekticida, prvi je put 1939. otkrio Pol Herman Miler, švajcarski hemičar. Jedinjenje je patentirala njegova komoanija J. R. Geigy u Bazelu. DDT je ​​kontaktni insekticid. "Insekti moraju hodati po kristalima da bi umrli", rekao je Kar. Nakon što se DDT apsorbuje kroz stopala insekta, veže se za nervne ćelije, uzrokujući da se one zaglave u položaju "uključeno" i stradaju. Jedninjene nema takav učinak kod sisara. Sjedinjene Države i drugi saveznici licencirali su DDT iz Geigy-a i proizvodili ga za kontrolu malarije i tifusa tekom Drugog svetskog rata. Nakon rata, DDT su široko koristili poljoprivrednici i tokom godina poprskano je dva miliona tona obog insekticida.

Svetska zdravstvena organizacija uspjela je do 1955. iskorijeniti malariju u nekim delovima sveta, ali mnogi su komarci nakon toga razvili otpornost i verovatno su je genetski preneli na potomstvo. Bolest se vratila. Trenutak pada DDT-a bilo je objavljivanje knjige "Tiho proleće" Rakel Karson iz 1962. Knjiga je bila najava ekološkog pokreta, dokumentujući ekološko uništenje neselektivnom upotrebom insekticida. Molekule DDT-a opstaju decenijama nakupljaju se u životinjama pri vrhu prehrambenog lanca. SAD je zabranio DDT 1972. godine, a zabranili su ga i mnogi drugi. Kar i Vord smatraju da bi ishod mogao biti drugačiji da su umesto njega upotrebljavane materije koje su razvili nacistički naučnici. Hemičari sa Univerziteta u Njujorku istraživanje su počeli bez ikakvog interesa za insekticide. Proučavali su stvari koje se kristaliziraju u iskrivljenom spiralnom uzorku. Jedan od načina prepoznavanja takvih molekula je skeniranje unutarnje mreže slika kristala.

Otkrili su da DDT ​​pokazuje karakteristične odsjaje spiralnog kristala pri osvjetljavanju polarizovanom svetlošću. Đingsjiang Jang, postdoktorski naučnik s istog univerziteta, počeo je da uzgaja kristale DDT-a i pronašao očekivane kristale, ali i zbrkane, haotične uzorke. "Bilo je nekih organizovanih i nekih ludih", rekao jeKahr. "Nismo očekivali ove druge oblike, drugačiji raspored molekula u kristalu. To nauci nije bilo poznato." To je dovelo do sledećeg niza eksperimenata. "Budući da imamo dva oblika," rekao je Kar, "bilo je prirodno pitati, koji je od tih oblika bio istorijski ubica insekata?"

Pokazalo se da je haotični oblik DDT smrtonosniji. Istražujući najranije podatke o DDT, ovi hemičari naišli na spominjanje DFDT-a. Jedinjenje, difluoro-difenil-trikloro-etan isti je molekul kao i DDT, osim što atomi fluora zamenjuju dva hlora.

