OLIVER STOUN ISHVALIO PUTINA: Divim mu se, on je sila!

Stoun je ovo rekao na međunarodnom investicionom forumu „Future Investment Initiative“ u Saudijskoj Arabiji.

„Divim se onome što on radi, njegovoj stabilnoj politici. On je na vlasti 19 godina, on je sila, sila stabilizacije na Bliskom istoku i u Siriji“, objasnio je Stoun.

On je takođe napomenuo da ruski lider poštuje suverenitet država.

„Sjedinjene Američke Države prekovremeno rade na destabilizaciji Bliskog istoka i drugih regiona. Čini se da Sjedinjene Američke Države svuda šire probleme, prave od militarizacije veliki problem, vode ratove... Ta vrsta ludila vodi svet u haos“, dodao je reditelj.

Stoun je takođe ispričao kakvo je njegovo mišljenje o Putinu.

„On je stidljiv i skroman čovek. Razgovarali smo dve godine, vodili intervju u četiri faze, proveli zajedno 20-30 sati“, rekao je Stoun i dodao da je Putin „mudar, da razmišlja o onome što govori, igra šah, balansira svaki argument, vidi dobre i loše strane“.

„Sviđa mi se način na koji se prilagođava situacijama, uvek pronalazi izlaz... Umesto da zauzima čvrst stav, on se ponaša diplomatski i uzima u obzir interese drugog čoveka“, zaključio je Stoun.

