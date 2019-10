KADA JE IZGUBIO SEĆANJE, BRAT GA JE UBEĐIVAO DA SU IMALI SREĆAN ŽIVOT: Jedna fotografija je otkrila da je sve bila laž, a onda je počeo pakao! (VIDEO)

Aleks posle saobraćajne nesreće prepoznao jedino Markusa, svog identičnog brata blizanca. Povreda glave bila je toliko ozbiljna da je potpuno izgubio pamćenje i nije se sećao bilo čega iz svog ddotadašnjeg života.

Zato se veoma oslanjao na Markusa koji mu je govorio gde se šta nalazi i gde su išli na odmor.

Ipak, postojao je jedan veliki problem, Markus nije u potpunosti govorio istinu.

Stvorio je lažan svet kako bi sakrio istinu o njihovom detinjstvu, šokantnom seksualnom zlostavljanju koje su pretrpeli u porodici.

Aleks je bez pitanja prihvatio neobično ponašanje svojih roditelja - majke Džil i očuha Džeka, misleći da je to tako u svakoj normalnoj porodici.

Džilin prvi muž i njihov otac Džon Luis tragično je umro u saobraćajnoj nesreći kada su dečaci bili stari samo tri dana.

Očuh Džek je bio strog i sklon ljutim ispadima, dok je njihova majka bila hladna i distancirana, a Aleks i Markus su obojica naterani da spavaju u šupi kada su imali 14 godina i zabranjeno im je bilo da ulaze u kuću.

Pošto Aleks nije imao sećanja na svoje prijatelje ili porodicu, uveliko se oslanjao na Markusa da mu popuni praznine u životu.

Markus mu je opisivao detalje iz njihovog detinjstva, govoreći o srećnim vremenima i navodnim letovanjima u Francuskoj. A zapravo, porodica nikada nije išla na letovanje, a njihovi roditelji su bili hladni prema njima celog života.

Kako je istina izašla na videlo?

Fasada o srećnoj porodici počela je da se ruši 1990. godine kada im je očuh umro od raka pankreasa. Nekoliko dana pred smrt, Džek ih je pozvao i zamolio da mu oproste.

To je poprilično zbunilo Aleksa. Šta je trebalo da mu se oprosti? Još mu je

čudnije bilo što je Markus odbio da prihvati očuhovo izvinjenje, a ovaj je umro je samo nekoliko dana kasnije.

Pet godina kasnije Džil je umrla od tumora na mozgu, a Markusova reakcija bez emocija ponovo je uznemirila Aleksa.

Konačno su mogli da uđu u kuću čiji ključ im je godinama bio uskraćivan. Njih dvojica, tada 32-godišnjaci, otkrili su pune tegle novca zašivenih u zavese.

Kada su došli do tavana, Markus i Aleks su pronašli decenijama stare vredne božićne poklone od rodbine i prijatelja, namenjenih njima, koje im roditelji nikad nisu dali. Još uznemirujuće otkriće bio je ormarić u kupatilu, koji je bio prepun seksi igračaka.

Ali najgore je bilo u spavaćoj sobi njihove majke. Prolazeći kroz njene stvari, Aleks i Markus otkrili su zaključani ormar skriven u zadnjem delu Džillinog garedrobera. U unutrašnjosti je bila fotografija blizanaca, starih 10 godina, koji su bili potpuno goli, ali su im glave bile iscepane - to otkriće bilo je previše stravično da bi ga bilo ko mogao ignorisati.

Aleks je zahtevao da zna da li ih je majka seksualno zlostavljala.

"Zagrlio me je i rekao: 'Da, to je istina', a onda smo plakali. Obojica", rekao je Aleks.

Uprkos tome što mu je priznao, Markus je decenijama odbijao da ispriča Aleksu više o onome što im se dogodilo kao deci, zanemarujući molbe njegovog brata.

Iako je između njih postojala "Pandorina kutija", blizanci su ostali bliski i zajedno vode uspešnu hotelsku kompaniju. Obojica imaju svoje porodice.



Majka ih zlostavljala i podvodila pedofilima

Po ovoj istinitoj potresnoj priči snimljen je i dokumentarac "Kaži mi ko sam".

Markus (54) je napokon otkrio zastrašujuće razmere onoga što im je uradila njihova majka, kao i svoje teške odluke zbog kojih je to zadržao za sebe.

Objasnio je da je gubitak pamćenja njegovog brata bio "poklon", ne samo za Aleksa, već i za njega. Znak da su možda mogli da krenu ispočetka.

"Aleks je izgubio pamćenje slučajno, a ja sam svojevoljno izgubio svoje sećanje. Bio sam slobodan, mogao sam da se oslobodim svih stvari koje mi je uradila", rekao je.

Markus je otkrio da ih je majka ne samo seksualno zlostavljala od 10. godine, već ih je takođe nudila svojim prijateljima pedofilima da ih siluju i zlostavljaju.

"Dirala bi nas, masturbirala bi na nas, radila bi stvari koje nijedna majka nikad ne bi smela da učini svom detetu", rekao je.

Džil bi odvozila blizance do kuća drugih prijatelja, ostajala na večeri i piću a onda ih ostavljala preko noći da ih zlostavljaju.

"Tada bi ujutru moja majka došla po mene i odvela me kući, nikad ne govoreći ništa", rekao je Markus.

Sa njihovim zlostavljanjem je prestalo kada je 14- godišnji Markus pobegao od jednog čoveka koji je pokušao da ga siluje i vratio se kući usred noći. Džil nikada nije priznala šta se dogodilo, ali blizance nikada više nisu zlostavljali.

Aleks i Markus su prvi put izašli u javnost sa svojom pričom u britanskom Tajmsu 2013. godine i biografijom iste godine, takođe nazvanom "Reci mi ko sam". Međutim, uprkos tome što je njihova priča tada privukla značajnu pažnju, Markus je odbio da Aleksu kaže detalje onoga što im se dogodilo sve dok nisu snimili dokumentarac za Netfliks.

Braća su odlučila da ispričaju svoju priču kako bi umanjili stigmu oko zlostavljanja u detinjstvu.

"Želimo da to bude razgovor koji nije tabu. Možda ćete razgovarati o ovom filmu za večerom, a neki prijatelj će vam reći: "Znate, bio sam zlostavljan kao dete “. Mislim da bi to bilo neverovatno. Ljudi ne treba da se stide onoga što se dogodilo u prošlosti, to nije njihova greška", rekao je Markus.

Uprkos traumi koju su pretrpeli kao deca obojica kažu da su nastavili da žive „vrlo ispunjenim životima“ i da su i dalje izuzetno bliski.

"Dobili smo zaključak i pomirenje veće od svega što sam mogao da zamislim snimanjem ovog filma. To je neverovatan dar koji nam je film dao", rekao je Aleks.

