AMERIKA IMA NOVOG MINISTRA UNUTRAŠNJE BEZBEDNOSTI: Čed Volf je peti čovek na toj poziciji otkad je Tramp na vlasti

Volf će biti peti rukovodilac tog ministarstva u Trampovoj administraciji.

Međutim, Trampova ležerna najava stvorila je veću neizvesnost po pitanju rukovođenja ovim ministarstvom.

Kako se navodi, kada je novinar direktno pitao Trampa da li će Volf biti sledeći ministar, on je odgovorio: "On već to radi, videćemo šta će se desiti".

Portparol Bele kuće Hogan Godli kasnije je pojasnio.

"Kao što je predsednik rekao, Kevin Mekelenan je radio odličan posao. Odlazi posle Dana veterana a pošto ode, Čed Volf će biti vršilac dužnosti privremeno", rekao je Godli novinarima.



Volf je bio šef kabineta prethodne ministarke Kirsjen Nilsen.

