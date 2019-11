DŽONSON SE IZVINJAVA: Žao mi je što Britanija nije izašla iz EU 31. oktobra kao što sam obećao

Na pitanje novinara Skaj njuza da li bi se izvinio članovima svoje Konzervativne stranke koji su ga doveli na vlast zato što nije održao reč Džonson je odgovorio: "Svakako".

Džonson je stigao na vlast u julu obećavajući da će Bregzit biti sproveden 31. jula, koliko god da košta, i rekao da bi radije umro u jarku nego tražio novo odlaganje Bregzta. Ali, morao je da traži odlaganje do 31. januara, pošto njegov dogovor o razlazu postignut sa Briselom nije dobio odobrenje Parlamenta.

foto: EPA

Džonson je zbog toga izrazio "duboko žaljenje".

Britanski premijer je takođe kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa, svog prijatelja i saveznika, koji je u četvrtak ocenio da dogovor postignut sa EU ne dozvoljava da se sklapaju trgovinski sporazumi sa Velikom Britanijom.

"Ne želim da ocrnim predsednika ali on očigledno greši. Ko god pogleda naš sporazum može da vidi da je izvanredan", rekao je Džonson.

foto: EPA

On je rekao da to odlaganje nije toliko bolno zbog obećanja ili njegovog ega već zbog neizvesnosti šta to donosi za celu zemlju.

"Firme ne mogu da prave predviđanja, porodice ne mogu da planiraju, ljudi ne znaju kada će Bregzit da se dogodi", rekao je Džonson.

Objasnio je da strahuje da će biti još odlaganja ukoliko glavna opoziciona Laburistička stranka dođe na vlast posle prevremenih izbora 12. decembra. On je ocenio "ludim" predlog te partije da se ponovo pregovara o izlaznom dogovoru sa EU i da se podnese Britancima na glasanje.

Džonson je takođe izjavio da ne vidi nikakav razlog da se produži prelazni period posle Bregzita dalje od predviđenog datuma, odnosno, decembra 2020, ocenivši da bi trgovinski pregovori trebalo da budu izuzetno jednostavni.

Kurir.rs/Beta

Foto: Profimedia

Kurir