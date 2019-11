DIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV VOZAČA HLADNJAČE SMRTI: Policija traga za dvojicom njegovih sunarodnika

Vozač Moris Robinson (25) pred sudom u Čelmsfordu potvrdio je putem video linka svoj identitet i adresu, a Rojters prenosi da je Robinson bio u sivoj dukserici. Njega terete po 39 tačaka za ubistvo, zaveru za trgovinom ljudima, zaveru za pomoć nezakonitoj imigraciji i za pranje novca, saopštila je policija.

Hladnjača smrti foto: EPA

Robinson nije podneo zahtev za kauciju, a u pritvoru će ostati do 25. novembra kada će se postupak nastaviti na Old Bejli centralnom krivičnom sudu u Londonu i on će se izjasniti o krivici.

Inače, državljanin Severne Irske optužen je po više tačaka optužnice za ubistvo iz nehata, u vezi sa otkrićem 39 tela u kamionu u blizini Londona prošle nedelje, javio je danas irski medij RTE.

Britanska policija saopštila je danas da traga za dvojicom braće iz Severne Irske zbog smrti 39 osoba, čija su tela pronađena prošle nedelje u zadnjem delu kamiona u blizini Londona.

Policija Eseksa navodi da su Ronan Hjuz (40) i njegov brat Kristofer Hjuz (34) iz Arme osumnjičeni za ubistvo i trgovinu ljudima, prenosi Rojters.

"U ovom trenutku verujemo da su u Severnoj Irskoj, ali su povezani i sa Republikom Irskom", rekao je glavni inspektor Stjuart Huper dodajući da je za istragu ključno da se dvojica braće pronađu i ispitaju.

Detektivi, koji istražuju ovaj slučaj, uhapsili su još tri osobe, pored Robinsona, ali su one oslobođene, uz kauciju.

Sve žrtve su Vijetnamci Britanska policija saopštila je danas da veruje da su svih 39 osoba koje su prošle nedelje pronađene mrtve u kamionu hladnjači u Eseksu Vijetnamci.

"U ovom trenutku, mi verujemo da su sve žrtve vijetnamske nacionalnosti, i u kontaktu smo sa vijetnamskom vladom", rekao je zvaničnik policije u Eseksu, Tim Smit, javio je Rojters.

"Mi smo u direktnom kontaktu sa nekim porodicama u Vijetnamu kao i u Velikoj Britaniji, i verujemo da smo identifikovali porodice nekih od žrtava", dodao je Smit.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Source:Facebook/Mo Robinson)

Kurir