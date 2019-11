PROCURILI ŠOKANTNI DETALJI! ERDOGAN UCENIO TRAMPA: Povuci vojsku ili objavljujem da je tvoj zet prodao Kašogija (VIDEO)

LONDON - Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je ucenio svog američkog kolegu Donalda Trampa da povuče američke trupe sa severa Sirije, zapretivši da će obelodaniti sadržaj telefonskog razgovora između Džareda Kušnera, zeta šefa Bele kuće i njegovog savetnika, sa saudijskim princem Muhamedom bin Salmanom!

Donose važne odluke u Beloj kući... Džared Kušner i Ivanka Tramp su glavni savetnici foto: Profimedia

U pomenutom razgovoru koji su presrele turske obaveštajne službe Kušner je bin Salmanu dao dozvolu da uhapsi Džamala Kašogija, poznatog saudijskog novinara i glasnog kritičara autokratskog režima u Saudijskoj Arabiji.

Više uzbunjivača

Alarmantne navode o odnosima Ankare i Vašingtona objavio je britanski nedeljnik Spektejtor, pozivajući se na izvore iz vrha američke vlasti. Tramp se pre iznenadne i neočekivane odluke o povlačenju vojske sa severa Sirije, kad je ostavio saveznike Kurde na milost i nemilost turskim trupama, telefonom čuo upravo sa Erdoganom.

foto: AP, EPA

Ovi detalji su otkriveni u okviru istrage koja je sprovedena u Obaveštajnom komitetu Predstavničkog doma Kongresa SAD, a povezana je sa impičmentom protiv predsednika Trampa. Sedam uzbunjivača iz redova obaveštajnih službi spremno je da svedoči pred Kongresom protiv Trampa. Kašogi je bio kolumnista Vašington posta i vrlo blizak vladajućoj kraljevskoj porodici pre nego što se razočarao u mladog princa prestolonaslednika i njegove metode vladanja. Kašogi je nestao 2. oktobra prošle godine, nakon što je ušao u saudijski konzulat u Istanbulu kako bi završio administrativne poslove uoči planirane ženidbe s turskom državljankom Hatidže Džengiz.

Svirepo ubistvo

Njegovo telo nikad nije pronađeno, a vlasti u Ankari tvrde da je on ubijen, a njegovo telo raskomadano. CIA i brojne zapadne zemlje veruju da je naredbu za likvidaciju dao lično princ Muhamed. On je to u početku odlučno demantovao da bi u jednom nedavnom intervjuu rekao: „Smatram se odgovornim za Kašogijevu smrt jer se dogodila pod mojom vlašću, ali ja nisam naredio da on bude ubijen.“

Daleko od javnosti HAPŠENJE I SUĐENJE Zvanični Rijad je uhapsio 11 operativaca tajne službe i optužio ih za Kašogijevu smrt. Postupak se vodi iza zatvorenih vrata. Likvidacija uglednog novinara navodno je produbila jaz između obolelog saudijskog kralja Salmana i njegovog sina koji bi trebalo da ga nasledi. U odbranu princa Bin Salmana stao je i Džared Kušner, koji je s princem komunicirao preko Vocapa, što je zabranjeno u SAD. Tramp nikad nije javno osudio princa za umešanost u smrt, uprkos izveštajima CIA. Rijad je glavni saveznik SAD u Persijskom zalivu.

HRONOLOGIJA UBISTVA DŽAMALA KAŠOGIJA Pripreme za zločin - septembar 2017. Kašogi počinje da

objavljuje kolumnu u Vašington postu

kritikujući saudijske vlasti

- 28. septembar 2018. Kašogi posećuje

saudijski konzulat u Istanbulu, gde mu govore

da dođe ponovo 2. oktobra - 1. oktobar 2018. Kašogi se vraća u

Istanbulu, gde istovremeno dolazi tim

saudijskih operativaca

Stravična smrt - 2. oktobar 2018.

• 11.50 - Kašogi prima poziv iz konzulata da dođe kasnije tog dana foto: EPA • 13.14 - Snimljen kako ulazi u konzulat, iz kog nikad nije izašao

• 16.00 - Maskirani saudijski operativac napušta konzulat u Kašogijevoj odeći

• 17.50 - Kašogijeva verenica Hatidže Džengiz obaveštava turske vlasti o nestanku Posle zločina - 3. oktobar Kašogijeva verenica i Vašington post alarmiraju javnost o njegovom nestanku

- 4. oktobar Saudijski konzulat navodi da sprovodi istragu o nestanku zajedno s turskim vlastima

- 5. oktobar Vašington post objavljuje praznu stranicu pod naslovom „Nestali glas“

- 6. oktobar Vašington post prenosi izjavu turskog obaveštajca da je Kašogi ubijen u konzulatu

- 7. oktobar Iz konzulata navode da su optužbe besmislene

Sve jači pritisak - 9. oktobar Turska saopštava da će sprovesti detaljnu istragu

- 10. oktobar Kašogijeva verenica traži pomoć od predsednika SAD

- 11. oktobar Turski mediji objavljuju fotke saudijskih operativaca odgovornih za ubistvo Klupko se odmotava - 16. oktobar Turski eksperti potvrđuju da su pronašli dokaze da je Kašogi ubijen u konzulatu

- 18. oktobar Objavljena fotka bliskog prinčevog saradnika kako ulazi u saudijski konzulat

- 20. oktobar Rijad prvi put priznaje da je Kašogi ubijen u konzulatu, tvrdi da je poginuo u tuči

- 15. novembar Saudijski tužilac traži smrtnu kaznu za 11 operativaca optuženih za smrt Kašogija

- 16. novembar CIA objavljuje izveštaj u kom se navodi da je princ Bin Salman

naredio likvidaciju Kašogija

Kurir / Aleksandar Petrović Foto: EPA/Tatyana Zenkovich

Kurir