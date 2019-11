DEMONSTRANTI ZAPALILI POLICAJKE U ČILEU: Kolege gasile požar rukama, nesrećne žene prebačene u bolnicu u ozbiljnom stanju! (VIDEO)

Kako navodi, dve policajke je zahvatio plamen, a vatru su gasile njihove kolege golim rukama i apartima za gašenje požara. Na internetu je objavljen i video snimak incidenta. Policajke Marija Hose Hernandes Tores (25) i Abigejl Katalina Aburto Kardenas (20) prebačene su u bolnicu, a njihovo stanje je ozbiljno, saopštila je policija.

Jedan od Rojtersovih fotografa rekao je da se plamen brzo proširio. "Policajci su pokušali da ga ugase rukama", naveo je on. Ministar unutrašnjih poslova Čilea Gonsalo Blumen obišao je žene u bolnici i osudio napad kao "čisto nasilje, koje nema nikakve veze sa legitimnim zahtevima građana". "To je bila nasilna, kukavička agresija protiv dve policajke, koje su radile da zaštite bezbednost naših sunarodnika", rekao je on.

Neimenovani izvor iz policije rekao je da su policajci pratili standardnu proceduru time što su prvo rasporedili vodene topove, a potom upotrebili suzavac. On je dodao da su gumeni meci korišćeni samo u slučajevima "neposredne opasnosti" po policajce. Dve policajke su među 800 policajaca koji su povređeni u demonstracijama u prethodne dve ndelje, zajedno sa još 1.650 učesnika protesta, saopštile su grupe za zaštitu ljudskih prava.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

Kurir