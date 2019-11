NARKO-KARTEL JE BEZ MILOSTI POBIO ŽENE I DECU U MEKSIKU U POKOLJU KOJI JE ŠOKIRAO SVET: Evo ko su američki mormoni čiji su najmiliji bili žrtve stravičnog masakra! Dobijali su pretnje i pružali otpor mafijašima! (FOTO, VIDEO)

Tri majke putovale su sa svojih 14-ero dece u konvoju, nadajući se da će tako biti sigurniji. Išli su na venčanje. Napadači su ih dočekali u zasedi i otvorili vatru, ubivši sve tri žene i šestoro dece.

Osmoro dece preživelo je napad, od čega je četvoro ranjeno i prebačeno na lečenje u SAD. U međuvremenu je uhapšen osumnjičeni napadač, odnosno jedan od napadača za koje se veruje da pripadaju jednom od suparničkih narko-kartela koji ratuju za teritoriji na severu Meksika.

Kolateralne žrtve njihovog ratovanja za unosni biznis krijumčarenja droge u SAD, kao i borbe s meksičkom policijom i vojskom, poslednjih su godina bile hiljade i hiljade meksičkih civila. A sada su kao žrtva njihovog terora pali i američki građani - i to žene i deca. Neki od njih živi su izgoreli kad se auto u kojem su bili usled pucnjave zapalio.

Šta američki mormoni rade u Meksiku?

No, dva bitna pitanja nameću se nakon ovog sumanutog pokolja. Ko su ovi američki mormoni koji žive u Meksiku? I zašto su se našli na meti meksičkih narko-kartela?

Žrtve, koji su inače dvojni američko-meksički državljani, članovi su velike verske zajednice poznate kao Kolonija LeBaron. Ta se zajednica doselila u Meksiko pre nekoliko decenija iz SAD-a.

Reč je o svojevrsnoj mormonskoj sekti koja se odcepila od mormonske crkve, zvanično poznate kao Crkva Isusa Krista svetaca poslednjih dana, u prvoj polovini 20. veka. Razlog je neslaganje sa ukidanjem poligamije među mormonima.

Naime, mormonska crkva, koju je osnovao propovednik Džozef Smit dvadesetih godina 19. veka u SAD-u, u početku je odobravala poligamiju.

Džozef Smit sklopio je na desetine brakova, a to je izazvalo i prvi raskol u ovoj crkvi koja je i sama nastala kao hrišćanska sekta, pri čemu se Smith predstavljao kao božji prorok kojem je anđeo otkrio takozvanu Knjigu mormona. No, mormonska crkva zvanično je zabranila poligamiju 1890.

Kolonija Lebaron ima tri hiljade članova

U Koloniji Lebaron na severu Meksika sada žive i mormoni i katolici koji su im se u međuvremenu pridružili. Zajednica sada ima oko tri hiljade članova, piše BBC. Mnogi među njima praktikuju poligamiju.

Što se samog motiva masakra tiče, meksički mediji i ministar unutarnjih poslova navode da su američki mormoni napadnuti greškom jer je kartel mislio da napada konvoj suparničke bande.

Međutim, članovi ove mormonske zajednice upozoravaju da je napad mogao biti i ciljan jer su i ranije bili meta pretnji i napada.

Naime, članovi ove zajednice poznati su po tome što su se suprotstavljali meksičkim kartelima i upozoravati na alarmantni nivo nasilja za koji su odgovorni.

Kartel i 2009. oteo jednog američkog mormona, a kasnije ubio njegovog brata

Tako je 2009. član zajednice Erik Lebaron otet, a kartel koji ga je oteo tražio je za njega otkupninu. Njegova mormonska zajednica iz principa je odbila da plati otkupninu, tvrdeći da će to samo podstaći buduće otmice.

Oteti Amerikanac na kraju je pušten, ali samo nekoliko meseci kasnije njegov brat Benhamin pretučen je nasmrt, verovatno iz odmazde. Benhaminov zet je takođe ubijen nakon toga.

Kolonija Lebaron je, zbog opasnosti od narko-bandi, ranije tražila od meksičkih vlasti dozvolu da formira sopstvene bezbednosne snage.

Prošle godine su se našli u razmirici s lokalnim farmerima koji su ih optužili da koriste preterane količine vode za navodnjavanje oraha koje uzgajaju na svojoj zemlji, zbog čega okolne farme navodno ostaju suve.

Članovi porodice saznali su za pokolj koji se dogodio u ponedeljak kad je jedan od preživelih, trinaestogodišnji Devin koji je prošao nepovređen, nakon šest sati hoda uspeo da dođe do 23 kilometra udaljenog porodičnog imanja kod mesta La Mora.

Karteli jači i od meksičke države?

Njegovi su ujaci uzeli oružje i hteli su odmah da odu na mesto napada. No, kako je članica zajednice Dinorah Lidiard objasnila u objavi na Fejsbuku uskoro su shvatili da će i sami upasti u zasedu i izginuti ako ne stanu i pričekaju pojačanje. Pucnjava se čula celu noć u planinama blizu La More. U 7.30 sati ujutro konačno su došli do mesta napada i pronašli preživelu decu.

"Želimo znati tačno ko je iza ovoga, zašto su to napravili i odakle su i trebaju nam tačne informacije. Ne znamo ko bi napao žene i decu", rekao je Hulijan Lebaron, rođak jedne od ubijenih žena i majki.

Do kolike mere brutalni narko-karteli terorišu Mekisko i dovode u pitanje samu meksičku državu, postalo je posebno očigledno prošlog meseca. Naime, meksička je policija pronašla i uhapsila sina zloglasnog narkobosa Huakina Guzmana El Čapa koji je u osuđen na doživotni zatvor u SAD-u, gde je i izručen.

Policija je, nakon što su je borci El Čapovog kartela Sinaloa okružili i napali, bila prisiljena da pusti El Čapovog sina Ovidia Guzmana Lopeza jer je bila brojčano i oružano nadjačana.

Američki predsednik Donald Tramp poručio je na Tviteru kako je "došlo vreme da Meksiko, uz pomoć Sjedinjenih Država, objavi rat narko kartelima i izbriše ih s lica zemlje". No, pitanje je da li je tako lako učiniti kao što je Trampu bilo lako da kaže.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: EPA, AP, Profimedia

Kurir