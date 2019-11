NEVEROVATAN PRIZOR NA PLAŽI U FINSKOJ: Hiljade ledenih loptica zapljusnule obalu, a evo o čemu se radi! (FOTO)

Fotograf Risto Matila naleteo je na "ledena jaja" na Hailuoto ostrvu u Botnijskom zalivu, između Finske i Švedske.

Stručnjaci ističu da se "ledena jaja" retko mogu videti u tolikoj količini, a da nastaju kada voda i vetar nose komadiće leda.

Matila za BBC kaže da nikada ništa slično nije video.

"Bio sam na plaži sa suprugom Marjaniemi. Bio je sunčan i vetrovit dan, ali oko minus jedan stepen Celzijusa", navodi on.

"Tamo smo našli ovaj neverovatan fenomen. Ledena jaja su bila uz vodu širom plaže".

Kako kaže, bilo ih je u oblasti od oko 30 metara, najmanja su bila veličine jaja, a najveća kao fudbalska lopta.

"Neverovatan prizor. Imao sam kod sebe fotoaparat, pa sam odlučio da sačuvam ovaj neobični prizor", kaže Matila.

Džordž Gudfelou, koji se u BBC-ju bavi vremenskom prognozom, navodi da postoje dva uslova za nastanak ledenih jaja - vetar i hladno vreme.

"Te ledenice rastu kad ih voda zapljuskuje i zaledi se na njihovoj površini, a na plaži završe ili kada ih vetar i more nanesu, ili kad dođe do oseke", ističe on.

Sličnih prizora bilo je i ranije u Rusiji i Americi, na jezeru Mičigen.

Na primer, ogromne ledene kugle prekrile su 2016. čak 18 kilometara morske obale u Sibiru.

Kako se navodi, bile su veličine od teniske loptice do kugli od oko metar u prečniku.

