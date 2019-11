Na pitanje da li je dobio poziv na vojnu paradu povodom Dana pobede u Moskvi, Tramp je odgovorio potvrdno.

"Predsednik Putin me je pozvao. To je velika stvar. Zahvalan sam za poziv, to je u samoj sredini naše političke sezone, tako da ću videti da li ću uspeti to da uradim, ali biće mi drago ako uspem da dođem“, rekao je Tramp.

"Mislim o tome", dodao je američki predsednik.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: AP

Kurir