PARIZ STAO NA MAKRONOVU STRANU: Predsednik je rekao ono što je očigledno, ideja je bila da se podstakne debata! (VIDEO)

Gruba dijagnoza Emanuela Makrona da je NATO doživeo "moždanu smrt" uznemirila je druge Evropljane, ali to je rizik na koji je francuski predsednik spreman ako bi ih to sprečilo da zatvaraju oči pred sve opasnijim svetom, objašnjavaju danas zvaničnici u Parizu.

Makron je u interjvuu za Ekonomist juče rekao da je NATO na samrti, a da se Evropa nalazi na ivici ponora.

On je upozorio evropske članice NATO da se više ne mogu osloniti na SAD, odnosno da se od Amerike više ne može očekivati da će stati u odbranu zemalja članica Alijanse.

Iako je Makron dugo tražio od Evrope da razmišlja o sebi kao autonomnoj "suverenoj sili", njegova sumorna ocena o 70-godišnjem NATO savezu, izazvala je snažne reakcije, a nemačka kancelarka Angela Merkel čak ju je nazvala previše "drastičnom".

Ali, Makron (41) smatra da je neophodno da se neke stvari kažu otvoreno kako bi se Evropa protresla iz učmalosti pred NATO samit 4. decembra u Londonu.

"Savršeno smo svesni rizika", rekao je neimenovani francuski zvaničnik za Rojters.

"Kad to tako kažete, neizbežno je da izazovete iritiranost, tenziju, ponekad i podele. To može u početku da povredi, ali ponekad postane osnova za buduće jedinstvo", rekao je on.

Neke zemlje, dodao je, žele da gurnu pod tepih ono što se dešava u Siriji, a Pariz to smatra izuzetno opasnim.

Makronovi komentari izazvali su priličnu nelagodnost u istočnoj Evropi koja vidi SAD kao jedinog garanta svoje nezavisnosti od Rusije, navodi Rojters.

"Ne mogu reći da nas je ova izjava baš usrećila", rekla je litvanski predsednik Žitanas Nauseda.

Iz Estonije oglasio se potpredsednik odbora za spoljne poslove u parlamentu Marko Mihkelson koji je kazao da Makronova izjava šalje "opasan signal", a Poljska je takođe izrazila "zabrinutost".

Međutim, francuski zvaničnici kažu da je Makron samo rekao ono što je očigledno i da je prethodno Tramp doveo u pitanje američku posvećenost NATO nazivajući ga "zastarelim".

"Ideja je bila da se podstakne debata. Nije na nama da odlučimo dokle će ići. Nemamo unapred definisan plan", rekao je jedan francuski zvaničnik.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

Kurir