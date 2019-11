RUSKI HODOČASNICI SVE REĐE U GRČKOJ: Do sada je pad oko 50 odsto, biće još drastičnije ako dođe do potpunog raskola

Broj ruskih hodočasnika koji su posetili Grčku opao je za polovinu ove godine, prema preliminarnim podacima turističke kancelarije Blagovest iz Soluna, specijalizovane za verski turizam. „Blagovest“ je podružnica ruske turističke grupe „Ambotis Holidais“.

Kako je rekla šefica Blagovesti Olga Abajeva, ove godine je zabeležen pad od 50 odsto. Tokom prvog polugođa došlo je do prilično velikog pada, ali u drugom poluvremenu je bilo nešto bolje. Ne mogu da kažem tačne brojeve, izveštaj još nije gotov i hodočasnički period još nije završen. "

Prema njenom mišljenju, to će biti od velike važnosti i u velikoj meri će uticati na hodočasnike šta će im ponuditi njihove parohije.

„Postojala je tendencija da se poseti Verija, mesto propovedi apostola Pavla i tamošnji manastiri. Međutim, danas je poseta Veriji zabranjena. Sve ove oblasti obavezno uklanjamo iz programa. Ne želimo da sramotimo hodočasnike tako što predlažemo destinacije koje Ruska pravoslavna crkva ne preporučuje“, rekla je ona.

Prema Abajevoj, hodočasnici iz Rusije u ovom trenutku imaju manju verovatnoću da posete manastir Vatoped, koji je podržao ekumenskog patrijarha Vartolomeja u odluci da prizna Ukrajinsku "novu Crkvu".

„Oni žele da posete manastir Svetog Pantelejmona ili Ruski manastir, Skit svetog Andrije, ali manastir Vatoped nije uključen u program. Oni takođe posećuju manastir Pantokrator“, rekla je ona.

Što se tiče koliko novca hodočasnici troše na putovanje, on ističe da ti programi nisu jeftini.

„U početku imate trošak putovanja putovanja, to su avionske karte, brodske karte, ne samo do Italije, već i do mnogih grčkih ostrva. To je prihod koji ide u Grčku, a trebalo bi pomenuti i hranu. Ako se radi o grčkoj aviokompaniji, tada će putovanje koštati oko 1.000 evra “, objasnila je ona.

Takođe je napomenula da će broj hodočasnika zavisiti od „hoće li doći do potpunog raskola u pravoslavnom svetu“.

„Mislim da naši hodočasnički programi, koji traju od jedne nedelje do 10 dana, nude mnoge duhovne stvari. Mislim da su veoma zanimljivi, ne samo za hodočasnike, već i za one koji žele da nauče istoriju hrišćanstva i istoriju Grčke “, zaključila je ona.

