KINA OŠTRO UPOZORILA AMERIKU: Prestanite da pokazujete mišiće i provocirate u Južnom kineskom moru!

Portparol Ministarstva odbrane Kine, Vu Ćijan, rekao je novinarima u Bangkoku da je Južno kinesko more bilo među brojnim temama koje su danas razmatrali ministri odbrane SAD i Kine, Mark Esper i Vej Fenge tokom konferencije Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN).

Esper je posle sastanka rekao novinarima da se s kineskim kolegom dogovorio "da nastave da često razgovaraju i da se angažuju" i dodao da dve strane "nastavljaju da postižu napredak po brojnim pitanjima".

Vu je kazao da su Esper i Vej imali "veoma pozitivan i konstruktivan" sastanak i da su se "složili u mnogim oblastima".

On je međutim jasno naveo da prisustvo američke Ratne mornarice u Južnom kineskom moru iritira Peking, a da je Vej potvrdio posvećenost Kine zaštiti "teritorijalnog suvereniteta i pomorskih prava i interesa".

"Kineska strana poziva američku da prestane da pokazuje mišiće u Južnom kineskom moru i da ne provocira i ne podiže tenzije", kazao je Vu i dodao da SAD treba da "prestanu da intervenišu u Južnom kineskom moru i da obustave vojne provokacije".

Esperov portparol Džonatan Hofman izjavio je da je američki ministar odbrane "odlučno ponovio da će SAD leteti, ploviti i delovati svuda gde medjunarodno pravo to dozvoljava" i da će "ohrabriti i zaštititi prava drugih suverenih država da to i one čine".

Južno kinesko more je godinama glavna tačka sporenja Pekinga i Vašingtona. Kina tvrdi da je celo more njena suverena teritorija, sa čim se ne slažu vlade azijskih zemalja u regionu. Brodovi američki Ratne mornarice povremeno tuda prolaze, a Kina smatra da im je neophodna njena dozvola.

