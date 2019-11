VOZAČ IZBACIO MALIŠANA IZ BUSA: Putnici negodovali, ali su zaćutali kada je otkriveno ko je izbačeni "dečak"! (VIDEO)

Iako je na leđima imao torbu poput svakog školarca, na kraju se ispostavilo da je reč o pedofilu patuljastog rasta koji ruksak nosi samo kako bi se uklopio među ostalu decu.

Prvo niko nije shvatio o čemu je reč. Jedna je žena čak priskočila pedofilu u pomoć i napala vozača, sve dok neko nije viknuo da se ne radi o detetu. Muškarac na kraju skida kapu i onda se tačno vidi da je odrasla osoba s dvarfizmom.

Video je prikupio gotovo 300.000 pregleda, a ljudi i dalje ne mogu verovati što se sve događa na njemu. "Izgleda pijano. On je u školskom busu, a ne u javnom. Zar ne?", pitala se jedna korisnica Tvitera.

Get off the fccking bus! Poor kid! Wait a second ... I think it's a midget perv. The old midget perv on the school bus routine. pic.twitter.com/YqGaAyS8NH