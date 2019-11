VLADIMIR PUTIN OTKRIO: Amerika i Rusija imaju puno zajedničkih interesa, a evo i kojih!

"Sjedinjene Američke Države su velika zemlja. Uvek smo poštovali Sjedinjene Američke Države, dva puta smo bili saveznici u dva svetska rata. Sve je to naša zajednička pozitivna istorija. Naravno, želimo da sarađujemo i u tehnološkoj oblasti i u ekonomiji“, izjavio je Putin na investicionom forumu "Rusija zove!".

On smatra da Moskva i Vašington u najmanju ruku sarađuju u vezi sa Sirijom, u pitanjima međunarodne bezbednosti, ekonomije i energetike.

"Čini mi se da u ekonomiji imamo zajedničke interese. A u energetskom sektoru imamo 100 odsto. Imamo zajedničke interese u pogledu osiguravanja međunarodne bezbednosti. Ipak su Rusija i Sjedinjene Američke Države najveće nuklearne sile. Ovaj faktor se ne može zanemariti", istakao je on.

Putin je rekao da postoji i slaba saradnja na operativnom nivou protiv organizovanog kriminala u Siriji, i izrazio nadu da će politička borba u SAD na kraju prestati da utiče na odnose Vašingtona i Moskve.

"Vidimo šta se tamo do sada dešava. Hvala Bogu da nas niko ne optužuje da se mešamo u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada za to okrivljuju Ukrajinu. Neka to rešavaju sami", ocenio je Putin.

"Ali ovaj faktor unutrašnje političke borbe nastavlja negativno da utiče na rusko-američke odnose. Nadam se da će se to jednom prekinuti — mi smo spremni za to", naglasio je ruski lider.

Putin je zaključio da Rusija i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo platformi za zajednički rad. "Spremni smo za to onoliko koliko su za to spremni naši američki partneri", zaključio je predsednik Rusije.

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija/Foto: AP/Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin Pool)

