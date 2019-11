OVI ZEMLJU U KOMŠILUKU TERORIŠU MEDVEDI: Ima ih 6.000, njihov broj raste, a sve češće ubijaju! (VIDEO)

Trojica muškaraca su stradala tokom poslednjih nekoliko nedelja u ovoj zemlji. U Rumuniji živi najveći broj mrkih medveda u Evropi. "Broj medveda je u porastu i potrebno je da se smanji", upozorava lovočuvar Karolj Pal.

U Rumuniji živi oko 6.000 medveda, a napadi na ljude su sve učestaliji: ribolovac star 61 godinu je stradao u okrugu Mureš u oktobru, muškarac star 46 godina je preminuo nakon napada u oblasti Bakau krajem oktobra, pastira starog 63 godine je ubio medved ovog meseca na kraju šume u oblasti Mureš u centralnoj Transilvaniji.

Nakon tri smrtna slučaja u proteklih nekoliko nedelja, ukupan broj stradalih ove godine se povećao na šest. Poređenja radi, od 2000. do 2015. godine u Rumuniji je stradalo je 11 osoba zbog napada medveda. Karolj Pal živi na maloj farmi u mestu Neaua, naselju u kom se govori mađarski jezik u Transilvaniji.

"Gde god da krenem po ovom kraju, ljudi kažu da ima previše medeveda i da više ne mogu da uzgajaju useve. Ljudi su primorani da napuste poljoprivredu i zemljište - a uplašeni su da idu van sela." "Svako u ovom području dolazi kod mene da traži naknadu štete", dodaje lovočuvar. Medvedi pustoše useve, uništavaju automobile, ubijaju stoku, a učestvovali su i u nedavnim sudarima automobila. Nedavno je velikog mrkog medveda udario automobil u okrugu Hargita, a vlastima je bilo potrebno 19 sati da ga odnesu sa lica mesta.

Medved je imao tri slomljene noge i ležao je u agoniji na putu. Policija ga je čuvala, a ljudi su posmatrali. Premijer Ludovik Orban naglas je rekao ono što su mnogi mislili kada je izjavio da zvaničnici nisu odradili posao za koji su bili zaduženi. Rekao je da je trebalo više od 15 sati da do ministra zaštite životne sredine stigne zahtev za odobrenjem da se medved uspava. Medved je ubijen tek sutradan.

Mrki medvedi mogu da pređu velike udaljenosti u potrazi za hranom, pošto u toplim mesecima jedu i do 20.000 kalorija kako bi se pripremili za zimu. Izbegavanje naselja, useva, stoke i puteva tokom tog putovanja je izazov za ove divlje životinje.

"Jedne noći prošle nedelje primetio sam 22 medveda u ovoj oblasti", kaže Karolj Pal, idući prljavim putem od Neaua do Gineštija, jednog od pet sela u ovoj udaljenoj zajednici. Mnogi veruju da je za nagli porast populacije medveda kriva odluka iz 2016. godine o zabrani sportskog lova koju su tada pozdravili mnogi borci za zaštitu životne sredine.

Međutim, zvanični podaci o populaciji medveda u Rumuniji mogli bi budu daleko drugačiji od stvarnog broja, kažu stručnjaci. Procenu populacije tradicionalno vrše menadžeri za divlji svet, oni ističu i navode da se koriste "zastarele" metode, kao i da je moguće da rade pod uticajem interesnih grupa.

"Od zabrane sportskog lova, lovci i menadžeri za divljač pokušavaju da prijave što je više moguće štete", kaže stručnjak za medvede Čaba Domokos iz nevladine organizacije Milvus grupa. "Vlasti gotovo da ne upravljaju ovim. Mi zapravo nemamo pojma koliko medveda ima", kaže on.

Domokos se plaši da će, bez efikasnog programa upravljanja, seljani početi da uzimaju stvar u svoje ruke. "Brinemo da će ljudi početi da koriste otrov i zamke", kaže on upozoravajući da bi ovo imali katastrofalan efekat na rumunsku populaciju mrkih medveda. Neki lokalni mediji podstiču bes stanovnika izveštavajući o "problematičnim" medvedima.

Poslanik iz okruga Mureš Marius Peskan rekao je da je oblast "pod opsadom" medveda. "Moramo solidarno da reagujemo pre nego što strada još ljudi", napisao je on na jednoj društvenoj mreži prošle nedelje nakon što je medvedica sa dva mladunčeta fotografisana na ulici. "Branitelji medveda" su bili neodgovorni, objasnio je, a deca mogu da budu povređena na putu do škole. Rumunski zakonodavci u septembru su usvojili zakon koji bi mogao da dovede do toga da lov na mrke medvede bude dozvoljen u periodu od pet godina.

Ovaj potez je naljutio borce za zaštitu prirode, a peticiju protiv ovog zakona do sada je potpisalo više od 100.000 ljudi. Kišni je novembarski dan u brdima koja okružuju Ginešti, u blizini Neaua, a 69-godišnji pastir Janoš Sabo čuva veliko stado, kao što radi već 42 godine. "Imamo ogroman problem s medvedima, ubili su moje četiri ovce ove godine", kaže on otpijajući gutljaj domaće rakije od šljive dok njegovih petnaestak pasa čuva ovce.

"Svi pastiri imaju probleme s medvedima. Situacija je gora nego ikada ranije." Posle dugog perioda tova, neki rumunski medvedi će uskoro utonuti u zimski san, što bi moglo da pomogne u smanjenju tenzija. Konzervator Čaba Domokos kaže da suživot brzo propada i da mora biti pronađeno rešenje. "Bez društvenog prihvatanja, ova vrsta nema budućnosti u Rumuniji", dodaje on.

Kurir.rs/BBC Foto: Profimedia

