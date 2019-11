LOV NA MAFIJAŠE PO TUNELIMA I TAJNIM BUNKERIMA: Najbogatiji bosovi zarađuju milijarde, a kriju se pod zemljom kao krtice

Na padinama planina Aspromonte, Paskvale Marando, čovek poznat kao "Pablo Eskobar kalabrijske mafije", sagradio je tajni bunker, čiji je ulaz bio iz otvora pećnice za picu. Na oko 15 kilometara odatle Ernesto Facalari, koji je navodno uživao u pucanju u glave svojih obezglavljenih žrtava, živeo je u skrovištu površine svega od 10 kvadratnih metara. Kad su vlasti 2004. došle po njega, Facalari, tada drugi najtraženiji mafijaški bos, nakon Matea Mesine Denaro iz sicilijanske Koza Nostre, već je pobegao kroz tajni tunel ispod sudopere.

Pre hapšenja 2016. godine, Facalari je proveo 20 godina kao begunac u kalabrijskim planinama, gde su traženi ljudi iz Ndrangete decenijama planirali i gradili složene mreže tunela ispod sela. To je pravi podzemni svet bunkera smešten ispod stepeništa koja se pomeraju, skrivenih vrata i šahtova povezanih beskrajnim tunelima koji se spajaju i razdvajaju, koji vode ka izlaznim putevima u kanalizacionom sistemu ili usred suvog rečnog korita.

Da bi ih isterale iz svojih rupa, italijanske vlasti formirale su posebnu vojnu jedinicu sastavljenu od elitnih i visoko obučenih vojnika poznatih pod nazivom Eskadrila karabinjera ili kačatori.

Kačatori su u poslednjih 25 godina uhapsili skoro 300 begunaca, čije su fotografije sada prikazani kao trofeji na velikoj oglasnoj tabli u sobi u njihovom sedištu. Takođe su otkrili preko 400 bunkera, koje su istražitelji opisali kao "dela vrhunskog inženjeringa".

Jedinica je prvobitno osnovana 1991. godine sa namerom da se bori protiv zločina u to vreme rasprostranjenog širom Kalabrije: otmica.

"Ali s vremenom je taj fenomen gotovo nestao. Usledila je nova kriminalna hitna situacija - stari šefovi Ndrangete, koji su uvek bili prisutni u tom području, počeli su da postaju jači i smeliji", objasnio je major Karmelo Aveni, zapovednik kačatorija za Gardijan.

Nekada su najmoćnije bile mafije sa Sicilije i Kampanje, a danas je Ndrangeta najmoćnija kriminalna grupa u Italiji i jedna od najbogatijih na svetu. Studija koju je sproveo Istraživački institut "Demoskopita" iz 2013. procenila je da je bogatija više nego "Dojče banka" i "Mekdonaldsa" zajedno, sa godišnjim prometom od 53 milijarde evra.

Prema istražiteljima, tajna njenog uspeha leži u njegovoj dubokoj povezanosti u Kalabriji. Šefovi retko napuštaju svoja zabačena sela, uprkos globalnim operacijama vrednim milionima. Da bi se zaštitili, pod svojim kućama grade tunele za bekstva.

Prema rečima komandanta Avenija, da bi uhapsili bosove, bili su potrebni dobro obučeni ljudi koji su bili u stanju da se penju strmim planinama, spuštaju niz ravnicu, skaču iz helikoptera...

"Da ne spominjemo sposobnost da izdrže hladnoću i glad danima tokom praćenja kretanja osumnjičenog begunca. I morali su sve to da rade u mraku, s obzirom na to da mi često radimo svoj posao noću", rekao je on.

Tokom noćnih ekspedicija, kačatori su opremljeni mitraljezima, naočarima za noćni vid i pancirima.

"Na prvi pogled kuće šefova izgledaju potpuno normalno. Ništa vas ne bi navelo da poverujete da postoje tuneli ili podzemni bunker. Tada počnete da pregledate svaki deo kuće: zidovi, podovi stepenice, čak i pećnica za picu može da sakrije tunel. Našli smo čak i zidove povezane za električni uređaj.

Samo pritisnete taster da pomerite zid. Podzemni tuneli su vrlo uski. Osoba jedva može da stane u njih i mora kriviti kao zmija da bi se kretala. Neki su dugački 300 metara i često vode do kanalizacije spojene sa drugim kućama", ispričao je Aveni.

Facalarijev bunker u nacionalnom parku Aspromonte imao je televiziju, klima uređaj, računare, oružje i ikone.

Kačatori bi u skrovištima ponekad nalazili i kopije italijanskog krivičnog zakona, koje mafijaši proučavaju u slučaju da budu uhvaćeni.

Lista begunaca Ndrangete se često apdejtuje. Uhapšene bosove uglavnom nasleđuju njihovi sinovi, rođaci i žene.

Ne koriste svi odbegli mafijaši bunkere i tunele, neki se okrenu samoj prirodi kao štitu. Đirolamo Fakineri (53), koji je uhapšen u martu 2018. godine, odlučio je da se sakrije u planinskom skloništu, među gustim šumama Ćitanove. Njemu se može prići tek nakon što se pređe nekoliko reka terenskim vozilom, a zatim 40 minuta hoda stazama i strmim padinama. To sklonište je bilo potpuno kamuflirano, prekriveno vegetacijom. Fakineri je tamo živeo dve godine u samoći, u šumi među zverima.

Da li je vredno graditi kriminalnu imperiju vrednu milione, a zatim živeti kao pacov? Prema istražiteljima, ovakav način razmišljanja je ono što daje snagu Ndrangeta.

"Žrtvovanje nečijeg života radi kriminalne porodice ima dvostruki efekat. S jedne strane, mafijaški bos svojim neprijateljima, koji želeda iskoriste njegovo odsustvo kako bi mu preoteli teritoriju, šalje poruku: 'Još uvek sam ovde i još uvek sam glavni '. S druge strane, istražiteljima šalje poruku: 'Još uvek sam ovde i nećete me naći'",kaže glavni tužilac Katancara Nikola Grateri.

Nakon duge noćne operacije da se stigne do Fakhinerija, kačatori su nasrnuli u njegovo sklonište u zoru, kada je mafijaš kuvao jutarnju kafu.

"Kad smo razbili vrata, sedeo je na stolici pijuckajući svoj espreso. Pohvalio nas je i rekao nam da smo veoma sposobni jer smo uspeli da ga lociramo", rekao je za "Gardijan" član jedinice koja je učestvovala u misiji.

