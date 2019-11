POJAVIO SE ORIGINAL FOTOGRAFIJE NA KOJOJ JE PRINC ENDRU SA MALOLETNICOM: Ova situacija mu nimalo ne ide u prilog!

Princ Endru je pokušavao - i to očajnički - da dokaže da je ova slika lažna.

Prvo su neimovani prijatelji na nju bacili sumnju, a onda je u svom neuspešnom intervjuu Endru sam kazao kako "nije verovao da je fotografija napravljena na način na koji je to sugerisano". On je takođe izrazio nadu da će se jednog dana pojaviti original, kao da bi to moglo da ga spase svake krivice.

Original se upravo pojavio i zapravo, neisečena fotografija, za razliku one koja se već pojavila u medijima, uopšte ne ide princu u korist.

Cela, fotografija prikazuje dodatne detalje kuće gospođe Makscel, sliku na zidu, ali i ono što je možda Epstajnov prst koji je prekrio delić objektiva. Okolnosti prilikom kojih je ova fotografija napravljena ukazuju na to da je reč o originalu.

Virdžinija Roberts živela je tihim životom sa svojom porodicom na Centralnoj obali Australije, kada ju je pre nekoliko godina novinarka Šeron Čurčer, koja je pratila FBI istragu o seksualnom iskorišćavanju tinejdžerki od strane Epstajna, posetila i pokušala da je ubedi da svoju priču podeli sa svetom. Epstajn je pre toga priznao da je podvodio devojčice stare i svega 14 godina.

Na početku Virdžinija Roberts nije želela da priča, jer se plašila da će je Epstajn, koji ju je "seksualno uzgajao" od kako je imala 15 godina, pre nego što je počeo da je "pozajmljuje" bogatim, možnim prijateljima, možda čak i ubiti.

Tinejdžerka tri puta imala seks sa princom

No kada se odlučila da progovori, ona je novinarima "The Mail", pokazala fotografije iz vremena kada je kao tinejdžerka putovala sa Epstajnom po celom svetu, od Novog Meksika do Pariza. Među njima je bila i ova sa pricom Endruom.

Objasnila je da je ta uslikana u kući gospođe Makscel, nakon što su posetili Trampov noćni klub - što je vojvoda od Jorka porekao.

"Svi smo otišli na sprat i zamolila sam Džefrija da slika princa i mene. Želela sam da to pokažem svojoj mami", rekla je ona.

Sve dok joj novinari nisu pokucali na vrata, nije mislila da ova slika ima ikakvu vrednost. Rekla je novinarki da je sa princom imala seks tri puta dok je bila tinejdžerka, ali zbog pravnih razloga ovo nije objavljeno.

U svom intervjuu, Endru je rekao kako ruka ono njenog struka na slici možda i nije njegova.

"Moji istražitelji su rekli da se ne može dokazati da li je slika lažna ili ne, jer je to fotografija fotografije fotografije", rekao je on.

Originalnu sliku Virdžinija Roberts je dala FBI koji nikada nije izrazio sumnju u njenu originalnost.

Princ se povukao iz javnog života

Princ Endrju već je mesecima pod pritiskom zbog veza sa Epstajnom, 66-godišnjim američkim finansijerom koji je nakon što je optužen za seksualno zlostavljanje maloletnica u dužem periodu izvršio samoubistvo u avgustu u zatvoru u Njujorku.

Godine 2010. princ Endrju, treće dete kraljice Elizabete Druge, fotografisan je kako se šeta sa Epstajnom u parku u Njujorku, dve godine nakon što je finansijer osuđen zbog podvođenja maloletnice.

"Mejl on sandej" je objavio fotografije princa u Epstajnovom stanu na Menhetnu koje su nastale otprilike u isto vreme, a tim povodom princ Endrju je rekao da je o tome mnogo puta razmišljao i da je na kraju zaključio da je to "definitivno bilo pogrešno".

On je pre četiri dana objavio je da se povlači iz javnog života, navodeći da su kontroverze oko njegovog nepromišljenog odnosa sa preminulim američkim finansijerom Džefrijem Epstajnom, koji je osuđen zbog podvođenja maloletnica, donele velike smetnje kraljevskoj porodici, javio je Rojters.

