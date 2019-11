BIL GEJTS VIŠE NE MOŽE DA ĆUTI: Milijarder upozorava na opasnost koja može da ubije 30 MILIONA LJUDI (VIDEO)

Pandemija nam dolazi i umesto da se pripremimo za to kao rat, pretvaramo se da se ništa ne događa “, rekao je Bil Gejts, otkrivajući svoje predviđanje neposrednog zdravstvenog čudovišta koje će uskoro "uništiti planetu".

Najbogatiji čovek na svetu, vlasnik Microsofta poznat je po svojim "proročanstvima", od kojih su se mnoga obistinila. Nažalost, za čovečanstvo sada nije najbitniji tehnološki napredak, već globalna zdravstvena pandemija koja bi mogla ubiti preko 30 miliona ljudi za šest meseci. "Nismo spremni" rekao je Gejts tokom diskusije o pretnjama zdravlju koje su predstavljale vlasti Masačusets Medikal Asosijenšensa i Nju Ingland Žurnal of Medisine. Bil Gates je rekao da, iako je obično najoptimističnija osoba u bilo kojoj sobi, nažalost mora podsećati da svet uglavnom živi u siromaštvu i da se mora više boriti sa iskorjenjivanjem bolesti poput polia i malarije.

„Iako postižemo napredak u skoro svim aspektima, postoji područje u kojem nema napretka, a to je spremnost za izbijanje zdravstvene epidemije“, prenosi IFL Science. Verovatnoća da će se takva bolest javiti i dalje raste. Novi patogeni iskaču stalno tokom porasta svetske populacije i napada čovečanstva u manje razvijenim sredinama.

Pojedincima ili malim grupama postaje lakše i lakše stvarati oružane bolesti koje bi se mogle širiti poput požara širom sveta. Prema Gejtsu, mali nedržavni akter mogao bi da izgradi još smrtonosniji oblik ospica u laboratoriji. I u našem umreženom svetu ljudi stalno putuju avionom, prelazeći kontinente u nekoliko sati. Gates je uveo simulaciju Instituta za modeliranje bolesti, koji je utvrdio da će novi virus poput gripa 1918. godine, koji je u pandemiji 1918. ubio 50 miliona ljudi, najverovatnije ubiti 30 miliona ljudi u roku od šest meseci. A bolest koja će nas zadesiti verovatno će biti iznenađenje jer ćemo je prvo sresti kada izbije, baš kao što je to slučaj i sa virusom SARS-a ili MERS-a. Ako biste rekli svetskim vladama da je oružje kojim bi se moglo ubiti 30 miliona ljudi trenutno u izgradnji, bilo bi osećaja hitnosti oko pripreme za pretnju, rekao je Gates i dodao da u slučaju bioloških pretnji taj osećaj hitnosti nedostaje.

Procenjuje se da na kvadratnom metru naše planete ima u proseku 800 miliona virusa. Ako se takvi brojevi kombinuju sa neverovatnom brzinom kojom su u stanju da se replikuju, čovek počinje da razume kako mogu povremeno da varaju naš imuni sistem, zašto je tako teško pronaći vakcine koje deluju i antivirusne lekove. Bakterije se mogu ubiti uglavnom antibioticima, a za viruse nemamo ništa slično efikasnom. I samo kada je reč o RNA virusima, koji imaju genom sastavljen od RNA, a ne od DNK, stvari postaju ekstremne. Takvi virusi, kada se kopiraju, nemaju sistem za proveru grešaka, poput DNK, pa su mutacije veoma česte, što znači da su svi novi sojevi. Gripa, HIV, SARS, MERS, zika, ebola, polio i rinovirus, koji su čest uzrok prehlade, spadaju u ovu kategoriju.

Lako za one koje dobro poznajemo, tu su i vrlo malo poznate male opasnosti poput enterovirusa 68, retki srodnik polio virusa koji posebno voli da napadati bebe, decu i tinejdžere. Ovaj virus otkriven je u Kaliforniji 1962. godine, za vreme epidemije upale pluća. Niko ne tvrdi da će on biti taj koji će biti „nova crna smrt“, ali on ispunjava sve kriterijume.

Najzanimljivije su, međutim, zoonoze koje uzrokuju životinje. Ovi uzročnici drže sve poznate brendove: od HIV-a do bradavica. Čak je i epidemija gripa 1918. godine, koja je ubila do 100 miliona ljudi, počela sa širenjem virusa od ptica do ljudi.

