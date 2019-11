EDI RAMA PROGLASIO VANREDNU SITUACIJU U DRAČU I TIRANI: Poginulo najmanje 27 ljudi, više od 40 izvučeno iz ruševina!

Premijer Edi Rama je rekao da je vanredna situacija proglašena na osnovu Ustava i zakona, što, kako je kazao, ne podrazumeva samo odluke po pitanju finansija već i niz drugih mera.

Lider opozicione Demokratske stranke, Ljuljzim Baša, je u više navrata juče tražio od vlade da uvede vanredno stanje u zemlji, nakon serije zemljotresa.

Odgovarajući na to, Rama je rekao: "Ne znam da li su oni koji su to zagovarali bili voljni da se podvrgnu takvim merama. To je razlog zbog koga smo razmišljali, jer se vanredno stanje podudara sa sticanjem ili stvaranjem novog nivoa upravljanja situacijom u periodu od 30 dana", rekao je Rama, preneo je albanski portal ART.

