ŠOK U ALBANSKOM JUTARNJEM PROGRAMU: TV studio je odjednom počeo da se trese, a mogao se videti strah na licu voditelja

Tërmeti i orës 7.08 në studion e Wake Up ndërkohë që raportohej live situata e tërmetit të orës 3.58 të mëgjesit që na traumatizoi të gjithëve. @topchannelalbania @top_albania_radio @ori_nebijaj @isli_islami

A post shared by Wake Up në Top Channel (@wakeup_topchannel) on Nov 26, 2019 at 3:22am PST