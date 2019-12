AMERI SPREMAJU NOVOGODIŠNJE IZNENAĐENJE ZA PUTINA: Nemački Bild o poslednjem pokušaju blokade Severnog toka 2 (VIDEO)

Bild piše „kako iz svojih izvora u američkom Senatu saznaje da protivnici Severnog toka 2 u Sjedinjenim Državama rade na “zaobilaznim putevima” kako bi uspjeli nametnuti sankcije evropskim konpanijama koje učestvuju u izgradnji ruskog gasovoda.

„Trik je da bi sankcije protiv partnera ruskog Gazproma u Evropi trebale da budu deo zakona o vojnom budžetu Sjedinjenih Država za sledeću godinu“, piše Bild, ali to nije ništa novo i već smo o tome pisali.

Nemački tabloid, navodno, saznaje kako bi se mere trebale da budu usvojene pre Nove godine, što su, navodno, za nemački tabloid „garantovali izvori u američkom Senatu“.

Iako je “put” kojim su krenuli protivnici Severnog toka 2 u Sjedinjenim Državama neuobičajen, to je ipak lako objasniti, napominje tabloid.

„Izgradnja gasovoda bi trebala da bude završene za otprilike tri meseca. Budući da su sankcije usmerene protiv evropskih konpanija koje učestvuju u projektu, američki kongresmeni nemaju vremena za izradu punopravnog predloga zakona“, objašnjava Bild.

“Ako niko drugi ne gradi, više niko ne može biti ni kažnjen”, rekao je anonimni izvor u američkom Senatu za Bild.

Informacije o nadolazećem „iznenađenju Rusima“ je potvrdio čelnik Odbora za spoljnu politiku američkog Senata Džim Ričard, naglašava Bild.

Američki senator je zapretio da će sankcije “skupo koštati” Moskvu i Gazpromove partnere u Evropi, ali je ipak dodao kako se o svemu još moraju složiti Senat i Predstavnički dom američkog Kongresa.

U međuvremenu se i Danska mora izjasniti na anonimnu žalbu zbog izdavanja dozvole za polaganje gasovoda u svojim vodama.

Sud u Kopenhagenu je potvrdio da je pritužba primljena u rokovima postavljenim za žalbu, do 27. decembra, ali nije otkrio ko je podneo. Ranije je službeni Kijev najavio nameru da tuži Kopenhagen zbog odluke o Severnom toku 2.

Vodeći analitičar ruskog Nacionalnog fonda za energetsku sigurnost Igor Juškov je u intervjuu za radio Sputnik sugerisao koja bi zemlja, osim Ukrajine, mogla da spreči projekat, i kakve su šanse za uspeh ovog pokušaja.

“Da podnese prijavu, to bi mogla Poljska, koja je prije toga pokušala osporiti sve odluke zemalja koje su izdale dozvole za izgradnju Severnog toka 2 u njihovim vodama. Finska, Nemačka i Švedska su već razmatrale tužbe, ali nigde nisu uvažene. Mislim da, analogno ranijim odlukama, žalbi neće biti udovoljeno, jer za to nema razloga. U Danskoj je održano nekoliko javnih rasprava i dodatnih ispitivanja, sprovedeno je mnogo više istraživačkog rada i prezentovano je više studija Gazproma nego u drugim zemljama. Ali u stvarnosti Poljska nije toliko protiv gasovoda, koliko je to instrument pritiska Sjedinjenih Država, koje taj projekt pokušavaju da zaustave rukama trećih strana”, rekao je Juškov.

Istovremeno, stručnjak je mišljenja da prigovor na gradnju verovatno neće uticati na njegovo dovršenje.

“Sudeći po činjenici da su brodovi za polaganje cevi već stigli na gradilište, mislim da čak neće doći do kašnjenja, a do Nove godine bi polaganje cevi trebalo da bude završeno. MarineTrafik, koji prati lokaciju polaganja cevi, označava da su se sada oba broda kompanije „Allseas“, koji si izgradili prethodne deonice, smešteni na severoistoku danskog vodnog područja, odakle počinju postavljati cevi dalje prema Nemačkoj”, zaključio je Igor Juškov.

Gazprom je planirao da završi izgradnju Severnog toka 2 do kraja ove godine. Krajem oktobra Danska je posljednja izdala dozvolu za polaganje gasovoda u svom vodnom području.

Prema čelniku Gazproma Alekseju Mileru, polaganje poslednjeg dela može trajati pet tedana, ali da bi plinovod bio dovršen prema planu, „Nord Stream 2 AG“ će morati ispuniti kraći rok, čak i ako gradnja započne 30. novembra.

Dakle ruski manevri su osujetili pokušaje blokade izgradnje Severnog toka 2, što znači da su osujećeni i američki planovi da SAD osvoje evropsko energetsko tržište, što je zapravo ključ sage o ovom i drugim gasovodima.

Što se tiče hitnog novogodišnjeg zakona o sankcijama, kojeg bi oba doma američkog Kongresa trebala da usvoje najkasnije do 31. prosinca, ako uzmemo u obzir činjenicu da se radi tek o prijedlogu i da nije spreman ni nacrt zakona za upućivanje u raspravu, poznajući procedure Kongresa se čini da je tehnički neizvodivo njegovo usvajanje, samo kako bi Vladimiru Putinu poslao „čestitku za Novu godinu“, kako se nada Bild.

